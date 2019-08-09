"Ох, ти": Каменських в Італії блиснула стрункими ніжками в міні-шортах

Настя Каменських і Потап продовжують показувати багатомільйонній армії шанувальників деталі своєї відпустки в Італії. А саме - на острові Сардинія. Нагадаємо, що саме тут вони вирішили "догулювати", як висловився Потап, свій медовий місяць. Також відзначимо, що після весілля, яке відбулася 23 травня, музиканти вирушили на невеликий відпочинок до Туреччини. Потім пішла низка концертів, виступів на фестивалях і т. д. І все ж пара змогла викроїти пару тижнів, щоб знову насолодитися компанією один одного.

Проте казковий відпочинок в Італії також підійшов до кінця. При цьому Каменських зазначила, що першим концертом, на якому вона виступить після відпочинку, станец "Рандеву з Лаймою Вайкуле" в Одесі, яке проходить з 8 по 10 серпня. В афішах заходу зазначено, що виступ Каменських заплановано на 10 серпня.

А тим часом Настя і Потап продовжують прощатися з Італією. Як зазвичай. Настя показала свій новий образ для чергової вечірньої прогулянки. На своїй сторінці в мережі instagram Каменських опублікувала кілька відео з вечірньої прогулянки. Настя позує у вільній сорочці з довгими рукавами. Сорочка прикрашена трендовим в цьому році анімалістичним принтом у біло-чорну смужку. Образ доповнюють короткі блакитні шорти. З аксесуарів - чорна сумочка з бахромою, на ніжках - вже знайомі сірі черевики. Примітно, що одне з відео з Настею зняв саме Потап. Відповідне відео було опубліковано в twitter-сторінці MyGlamWish.

На іншому відео Настя вже сама себе знімає. І можна краще розглянути макіяж виконавиці. На цей раз Каменських зробила акцент на очі, а також червоні губи. Макіяж вийшов вечірнім.

До речі, Потап також не забув показати свій образ, опублікувавши кумедне фото на сходовому майданчику - можливо, одного з ресторанів. Особливо примітний головний убір Потапа - сіра шапка-чалма.

Стильний Потап в Італії (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, раніше Каменських зачарувала прощальним фото з Італії. Співачка опублікувала новий кадр з Потапом, на якому ніжно притулилася до нього. При цьому Настя щиро подякувала коханому за такий подарунок - подорож в Італію, про яку вона завжди мріяла.

Також пекуча Каменських захопила ефектним образом м на Сардинії. Співачка позувала у короткій сукні з деніму. При цьому прихильники Насті зазначили, що на цьому фото вона схожа на Клеопатру.