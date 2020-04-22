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Ох вже ці щічки і ямочки! Ешлі Грем розчулила мережу відео з 3-місячним сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.04.2020 - 20:29
Ох вже ці щічки і ямочки! Ешлі Грем розчулила мережу відео з 3-місячним сином
Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham)

Модель показала нове відео сина

Ешлі Грем не належить до числа сильно забобонних матусь, які приховують своїх дітей від сторонніх очей. Але і сильно часто показувати його не поспішає, воліючи радувати послідовувачів невеликими дозами милих кадрів з первістком. Кумедні фото і відео завдяки цьому стають ще більш бажаними. Кілька годин тому пишнотіла красуня продемонструвала світові новий ролик зі своїм 3-місячним малюком.

У ньому вона тримає Ісаака, щ повернутий спиною до камери, на руках, і посипає його поцілунками. Личко дитини видно тільки наполовину, але його щічки і ямочки на сідницях просто підкорили мережу. Шанувальники почали писати, що нічого більш милого вони не бачили вже давно, який гарненький син у Ешлі і її чоловіка. Також вони подякували Грем за такий чарівний пост. І, як це часто буває серед інстаматусь, почали ділитися своїми порадами і питати думку моделі. Вона із задоволенням вступила в переписку, відповідаючи на найбільш актуальні питання. Все відео набрало більше 3 мільйонів переглядів і тисячі коментарів.

Ох вже ці щічки і ямочки! Ешлі Грем розчулила мережу відео з 3-місячним сином

Щаслива матуся (фото: instagram.com/ashleygraham)

Сама Грем виглядає свіжою. Вона одягнена у світлу блузку, яка підкреслила відмінний колір обличчя знаменитої красуні. Макіяж і укладдку Ешлі робити не стала, тим не менш такий «натуральний» лук вийшов стильним і гармонійним. Нагадаємо, на карантині Ешлі практично не користуєтся косметикою, хоча іноді робить виняток і радує чоловіка вечірніми яскравими образами.

Ох вже ці щічки і ямочки! Ешлі Грем розчулила мережу відео з 3-місячним синомЕшлі не пропускає тренувань (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зате процедури з догляду за шкірою і за тілом популярна модель не пропускає. Так, днями вона показала, як їй вдалося скинути зайві кілограми, набрані під час вагітності. Модель не пропускала і дні тренувань, упор роблячи на розтяжку і йогу.

У сторіз вона додала і нове відео з найулюбленішими асанами. Не забула 32-річна красуня опублікувати в історії ще одне мило фото, де годує сина грудьми. Виглядає молода матуся неймовірно щасливою.

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