"Ой, мамочки": Леся Нікітюк потрясла підтягнутою фігурою в "хижому" бікіні

еся Никитюк вирішила досить оригінально привітати себе і подякувати шанувальників за любов і довіру. Українська телеведуча похвалилася новим instagram-досягненням – у Нікітюк тепер 3 млн підписників. Радісними емоціями з цього приводу Леся поспішила поділитися з самого ранку. При цьому ведуча зробила це, як завжди, з гумором...

Так, на своїй instagram-сторінці телеведуча опублікувала "спекотне" фото в трендовому бікіні. Ведуча знімає своє відображення в дзеркалі, демонструючи підтягнуту фігуру. На Лесі – зелений відкритий купальник з анімалістичним принтом. Нагадаємо, що принт анималье – тренд цього сезону, який приветстсвуется буквально в будь-якому елементі гардеробу.

Пляжний образ телеведучої доповнюють золоті прикраси, а також наручний годинник. Волосся заплетене в недбалі локони – ще один тренд в зачісках цього літа.

"Спасибі, що з Лесею) Бажаю по 3 млн в кишеню – КОЖНОМУ", - підписала яскраве фото Нікітюк.

Леся Нікітюк в купальнику (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Крім того, в розділі сториз Нікітюк опублікувала кумедне відео зі своєю собачкою по кличці Рафік.

"Доброго ранку, 3 мільйони! Ми з Рафіком передаємо всім привіт, і ми придумали для вас вірш..." – коментує Леся. Відповідне відео було опубліковано в twitter-акаунті MyGlamWish.

Шанувальники ж Лесі поспішили засипати її захопленими коментарями:

"Ох ти мамцю"

"Леся, як завжди, вид Чудовий!!"

"Шикарна Леся"

"Офігенний купальник"

"Яка гаряча мала"

"Гарнішає з кожним днем!"

"Купальник просто вогонь! Дуже гарний ... заздрю по-доброму!"

"Пішла жара))"

Скріншот коментарів: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, раніше Леся вже показувала фото в цьому купальнику. Телеведуча полетіла на початку липня в Італії – на весілля Регіни Тодоренко і Влада Топалова. Нагадаємо, що свято пройшло 3 липня у місті Сорренто. Однак перш Нікітюк відпочила пару днів у Флоренції, де також купувалася в басейні на даху.

Леся Нікітюк в Італії (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, жо цього Никитюк приємно здивувала шанувальників заявою про повернення у тревел-шоу! Телеведуча записала коротке відео, в якому повідомила про це.