"Величезна радість": MONATIK яскраво "увірвався" на сцену Х-фактора

Фото: (instagram.com/monatik_official)

Музикант виконав відразу кілька своїх хітів

Популярний український виконавець MONATIK яскраво повернувся на сцену головного пісенного шоу країни "Х-фактор" через вісім років". Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Через вісім років, повернутися на сцену "Х-фактор" – величезна радість. Спасибі за теплий, домашній прийом. Дякую свою команду приголомшливих, талановитих людей. Щасливий, що нас стає все більше. Всім відмінного неділі", - йдеться у підписі.

Відео: Монатік повернувся на сцену "Х-фактора" instagram.com/monatik_official)

Звернемо увагу, що це стало причиною захоплення з боку шанувальників співака.

"Молодець Діма. Багато чого досяг своєю працею. Тобою неможливо не пишається", - сказала користувач Людмила Магус.

"Капець. Від вашої музики мурашки по шкірі", - підкреслила юзер Анастасія Боскова.

"Спасибі за круту музику. Ви дуже талановитий і крутий", - сказала користувач Неля Говрова.

Скріншот коментарів (instagram.com/monatik_official)

Нагадаємо, відомий український співак, ведучий проекту "Голос. Діти" і "Танці з зірками" MONATIK показав своїх підрослих дітей. Рідкісний сімейний знімок Монатік опублікував в честь Дня синів, який святкується 23 листопада.

Також ми писали, що перший живий виступ Наді Дорофєєвої та MONATIK "підірвало" мережу.

Відео: РБК-Україна