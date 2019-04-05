"Вогненна квітка": Настя Каменських у відвертій сукні викликала фурор в мережі

Співачка показала фото зі зйомок свого кліпу Peligroso
Нещодавно Настя Каменських, вона ж NK, порадувала шанувальників новою гарячою відеороботою - артистка презентувала кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, створений спільно із зіркою латиноамериканської музики, співаком De La Ghetto. Тепер же співачка вирішила поділитися з фанами закулісними кадрами і розбурхала мережу ефектним фото зі зйомок ролика, яке виклала у своєму Instagram.
На знімку Настя показала один з образів, в яких вона з'явилася у відвертому кліпі - відверте червоне плаття з високими розрізами. При цьому спідниця наряду красиво майорить ззаду, в результаті чого артистка виглядає, ніби екзотична квітка.
"Я так рада поділитися з вами деякими закулісними моментами зйомок Peligroso (Remix)! Так, там відбувалося справжнє диво, і я пишаюся результатом, який ми отримали", – підписала публікацію Каменських, причому зробила це англійською мовою.
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)
Яскраве фото викликало справжній фурор серед підписників виконавиці, які засипали її захопленими коментарями.
Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських схвилювала мережу пікантним фото в мереживній білизні Навіть Потап не втримався і поставив під сексі знімком сердечко.
Ми також писали, що Настя Каменських розповіла в інтерв'ю про коханого чоловіка, якого вважає своєю половинкою.