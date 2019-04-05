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"Вогненна квітка": Настя Каменських у відвертій сукні викликала фурор в мережі

Lite » Новини шоу-бізнесу 05.04.2019 - 10:39
"Вогненна квітка": Настя Каменських у відвертій сукні викликала фурор в мережі
Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співачка показала фото зі зйомок свого кліпу Peligroso

Нещодавно Настя Каменських, вона ж NK, порадувала шанувальників новою гарячою відеороботою - артистка презентувала кліп на ремікс свого гучного хіта Peligroso, створений спільно із зіркою латиноамериканської музики, співаком De La Ghetto. Тепер же співачка вирішила поділитися з фанами закулісними кадрами і розбурхала мережу ефектним фото зі зйомок ролика, яке виклала у своєму Instagram.

На знімку Настя показала один з образів, в яких вона з'явилася у відвертому кліпі - відверте червоне плаття з високими розрізами. При цьому спідниця наряду красиво майорить ззаду, в результаті чого артистка виглядає, ніби екзотична квітка.

"Я так рада поділитися з вами деякими закулісними моментами зйомок Peligroso (Remix)! Так, там відбувалося справжнє диво, і я пишаюся результатом, який ми отримали", – підписала публікацію Каменських, причому зробила це англійською мовою.

&quot;Вогненна квітка&quot;: Настя Каменських у відвертій сукні викликала фурор в мережі

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Яскраве фото викликало справжній фурор серед підписників виконавиці, які засипали її захопленими коментарями.

  • "Яяяяякііі красиві ніжки"
  • "Клас яке гарне плаття"
  • "Моя богиня жіночності - манкость...сексуальність, енергія-кішка"
  • "ВАУ!!! ТИ ШИКАРНА!!!"
  • "Lady in red"
  • "Ти дуже гарна"
  • "Настя ти красуня, наша національна гордість!!!"
  • "Вогненна квітка"
  • "Богиня"
  • "Як розпустилася мак"
  • "Неймовірна"
  • "Дуже крута в кліпі, саме женствиная, так тримати"
  • "Ти крута і дуже красива"
  • "До Біса гарна!"
  • "Настуся, просто краса! Як завжди шикарна!"

Нагадаємо, нещодавно Настя Каменських схвилювала мережу пікантним фото в мереживній білизні Навіть Потап не втримався і поставив під сексі знімком сердечко.

Ми також писали, що Настя Каменських розповіла в інтерв'ю про коханого чоловіка, якого вважає своєю половинкою.

 

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