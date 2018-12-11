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"Вогняний номер": дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)

Lite » Зірки 11.12.2018 - 08:54
"Вогняний номер": дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)
Маша Полякова (Фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники Олі Полякової захоплюються музичним твором у виконанні Маші

Донька популярної української співачки Олі Полякової 13-річна Маша, яка раніше почала займатися танцями на пілоні, виконала зворушливу пісню авторства Христини Соловій "Тримай", акомпануючи собі на синтезаторі. Мама юної артистки у вівторок, 11 грудня, опублікувала відео в своєму Instagram.

"Моя!", - з гордістю підписала відео Оля Полякова.

 

Маша Полякова (Фото: скріншот instagram.com/polyakovamusic)

Маша, перебираючи акорди і виводячи меловидечкую лінію пісні, співає перший куплет і приспів пісні Христини Соловій "Тримай":

"Як тобі сказати? –
Без тебе не можу спати.
І місяць по кімнаті,
Розкинув сатин.
Очі тобі зав’яжу
І серце своє покажу,
Тобі про все розкажу
З настільних картин.

Тримай мене міцно
Одною рукою,
Так сильно і ніжно
Вбивай мене...
Віддай мені муку
Своїми руками,
Моїми губами лікуй,
Лікуй себе..."

Відео: instagram.com/polyakovamusic

У коментарях до відео підписники Олі Полякової захоплюються музичним твором у виконанні Маші та відзначають, що незабаром вона "переспіває" свою відому маму-артистку:

"Це був би вогнений номер. Я б голосувала в перший раз в житті! І стиль пісень, і подача б купила європейську аудиторію абсолютно точно";

"Розумниця!";

"Талановита дівчинка!";

"Супер! Дуже красива і талановита!";

"Дуже навіть!";

"Олечка, яка вона у вас гарна. Скоро переспіває! Маша, так тримати!";

"Успіхів! Все вийде 100%, з таким-то вчителем! Невже з перших разів навчання вокалу у них все виходило?! Головне вчасно підтримати і обов'язково все вийде! Маша молодець!"...

&quot;Вогняний номер&quot;: дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)&quot;Вогняний номер&quot;: дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)

&quot;Вогняний номер&quot;: дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)&quot;Вогняний номер&quot;: дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)

Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic

Як повідомлялося раніше, українська Королева ночі Оля Полякова недавно представила відвертий сингл "Коханка".

Також ми писали про те, що артистка відвідала вечірку з нагоди святкування дня народження журналу Viva, і для урочистої події вибрала екстремально облягає вечірнє плаття з латексу зеленого кольору, яке дуже вигідно підкреслювало всі принади підтягнутою фігури Полякової.

Нагадаємо, раніше під час свого шоу в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.

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Відео: РБК-Україна

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