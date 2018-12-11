"Вогняний номер": дочка Олі Полякової переспівала відому українську співачку (відео)

Шанувальники Олі Полякової захоплюються музичним твором у виконанні Маші
Донька популярної української співачки Олі Полякової 13-річна Маша, яка раніше почала займатися танцями на пілоні, виконала зворушливу пісню авторства Христини Соловій "Тримай", акомпануючи собі на синтезаторі. Мама юної артистки у вівторок, 11 грудня, опублікувала відео в своєму Instagram.
"Моя!", - з гордістю підписала відео Оля Полякова.
Маша Полякова (Фото: скріншот instagram.com/polyakovamusic)
Маша, перебираючи акорди і виводячи меловидечкую лінію пісні, співає перший куплет і приспів пісні Христини Соловій "Тримай":
"Як тобі сказати? –
Без тебе не можу спати.
І місяць по кімнаті,
Розкинув сатин.
Очі тобі зав’яжу
І серце своє покажу,
Тобі про все розкажу
З настільних картин.
Тримай мене міцно
Одною рукою,
Так сильно і ніжно
Вбивай мене...
Віддай мені муку
Своїми руками,
Моїми губами лікуй,
Лікуй себе..."
Відео: instagram.com/polyakovamusic
У коментарях до відео підписники Олі Полякової захоплюються музичним твором у виконанні Маші та відзначають, що незабаром вона "переспіває" свою відому маму-артистку:
"Це був би вогнений номер. Я б голосувала в перший раз в житті! І стиль пісень, і подача б купила європейську аудиторію абсолютно точно";
"Розумниця!";
"Талановита дівчинка!";
"Супер! Дуже красива і талановита!";
"Дуже навіть!";
"Олечка, яка вона у вас гарна. Скоро переспіває! Маша, так тримати!";
"Успіхів! Все вийде 100%, з таким-то вчителем! Невже з перших разів навчання вокалу у них все виходило?! Головне вчасно підтримати і обов'язково все вийде! Маша молодець!"...
Скріншот коментарів: instagram.com/polyakovamusic
Як повідомлялося раніше, українська Королева ночі Оля Полякова недавно представила відвертий сингл "Коханка".
Також ми писали про те, що артистка відвідала вечірку з нагоди святкування дня народження журналу Viva, і для урочистої події вибрала екстремально облягає вечірнє плаття з латексу зеленого кольору, яке дуже вигідно підкреслювало всі принади підтягнутою фігури Полякової.
Нагадаємо, раніше під час свого шоу в Києві Полякова встигла змінити 11 образів, серед яких — коротке плаття з латексу червоного кольору.
Відео: РБК-Україна