"Вогняний леопард": Наталія Могилевська похвалилася стильним вбранням

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка запропонувала вгадати, куди вона летить

Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка розповіла, чим планує займатися в майбутньому, порадувала шанувальників новими фото, на яких вона демонструє стильний образ. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків, на яких відображена в аеропорту.

Наталя сидить в шкіряному кріслі в червоних картатих штанях і довгому пальто малинового кольору з леопардовим принтом. Особливої уваги також заслуговують цікаві чоботи артистки, на яких красується напис "For walking" - "Для прогулянок". При цьому асистент поправляє зірці макіяж.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

У підписі до публікації Могилевська пообіцяла подарунок тому, хто вгадає, куди вона прямує.

"І знову Аеропорт! Лечу в приголомшливе місце! І там буде весело. :) Хто вгадає куди я лечу? В подарунок сувенір з мого інтернет магазинчика", - написала виконавиця.

Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Шанувальники оцінили стильний "лук" співачки і розсипалися в припущеннях про пункт призначення Наталії.

"Модний показ!? Мілан!?";

"Чоботи супер";

"Наташа, так волосся відросло, ти красуня";

"Наташа, ну з такими обновками, Париж?";

"Вогненний леопард! Класне пальто";

"Наталія ви впечатляете ...дуже стильно і красиво";

"Хочу таке ж пальтечко і штанці, вони мені дуже підійдуть";

"Вам круто в червоному!" - пишуть передплатники.

Пізніше зірка виклала ще одне фото і зізналася, що вона вирушила на "Лігу Сміху" в Одесу.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".

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Відео: РБК-Україна