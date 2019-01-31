"Вогняний леопард": Наталія Могилевська похвалилася стильним вбранням

Співачка запропонувала вгадати, куди вона летить
Відома українська співачка Наталія Могилевська, яка розповіла, чим планує займатися в майбутньому, порадувала шанувальників новими фото, на яких вона демонструє стильний образ. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала кілька знімків, на яких відображена в аеропорту.
Наталя сидить в шкіряному кріслі в червоних картатих штанях і довгому пальто малинового кольору з леопардовим принтом. Особливої уваги також заслуговують цікаві чоботи артистки, на яких красується напис "For walking" - "Для прогулянок". При цьому асистент поправляє зірці макіяж.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
У підписі до публікації Могилевська пообіцяла подарунок тому, хто вгадає, куди вона прямує.
"І знову Аеропорт! Лечу в приголомшливе місце! І там буде весело. :) Хто вгадає куди я лечу? В подарунок сувенір з мого інтернет магазинчика", - написала виконавиця.
Фото: Наталія Могилевська (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Шанувальники оцінили стильний "лук" співачки і розсипалися в припущеннях про пункт призначення Наталії.
"Модний показ!? Мілан!?";
"Чоботи супер";
"Наташа, так волосся відросло, ти красуня";
"Наташа, ну з такими обновками, Париж?";
"Вогненний леопард! Класне пальто";
"Наталія ви впечатляете ...дуже стильно і красиво";
"Хочу таке ж пальтечко і штанці, вони мені дуже підійдуть";
"Вам круто в червоному!" - пишуть передплатники.
Пізніше зірка виклала ще одне фото і зізналася, що вона вирушила на "Лігу Сміху" в Одесу.
Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Раніше повідомлялося, що Наталя Могилевська озвучила "проблему сучасного світу".
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Відео: РБК-Україна