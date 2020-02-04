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Одруження наосліп: на шоу в пошуках чоловіка прийде молода мати-одиначка

Lite » Новини шоу-бізнесу 04.02.2020 - 20:27
Одруження наосліп: на шоу в пошуках чоловіка прийде молода мати-одиначка
Даніель Салем (фото: 1+1)

Вже сьогодні о 22:45 на телеканалі «1+1» відбудеться другий випуск шостого сезону реаліті-шоу «Одруження наосліп» з новими ведучими - практикуючим психологом Іриною Кириченко і лайф-коучем Даніелем Салемом

У другому випуску реалити-шоу Одруження наосліп своїм шансом на гармонійні стосунки скористається спортсмен та власник тату-салону Віктор та молода мама і перукар Ріка. Здається, що у 28-річного Віктора все вдається у житті, адже чоловік звик перемагати. Він працює тренером зі змішаних єдиноборств та має власний тату-салон.

«Я народився у простій незаможній родині. З самого дитинства хотів жити краще, ніж моя сім’я, тому завжди намагаюся досягати поставлених цілей. Так в житті склалося, що я став тату-майстром та пишу пісні у стилі реп. Навколо мене є безліч прихильниць, проте немає головного – кохання. Я прийшов на проект у пошуках своєї жінки, своєї мрії, свого життя». До проекту чоловік протягом двох років був у стосунках, які не склалися через непорозуміння: «Це було кохання. Ми мріяли про дітей, будували плани на майбутнє, але з часом вона стала підрізати мені крила. У нас були непорозуміння, які переходили у сильні сварки із розставанням на певний час, потім ми знову сходились. Вона навіть поставила мені ультиматум – зав’язати із творчістю. Постійні сварки зробили свою справу, і ми розійшлись». На реаліті-шоу Віктор шукає дівчину, яка буде поруч з ним у різні моменти життя і розумітиме його.

Одруження наосліп: на шоу в пошуках чоловіка прийде молода мати-одиначка

23-річна Ріка сама виховує п’ятирічну донечку Іванну. «Мамою я стала у ранньому віці, народила свою дівчинку у 18 років. Я реалізувалася як мама та фахівець - перукар, арт-технолог і викладач. Все в житті я контролюю сама, завжди продумую все на 2 кроки наперед, і мені важливо тримати ситуацію під контролем, тому що я можу розраховувати лише на себе», - каже Ріка. З батьком дитини Ріка розлучилась, коли Іванці було лише півроку. Дівчина каже, що втомилась бути сильною: «В усіх минулих стосунках я завжди була лідером, тягнула все на собі, але зараз я хочу, щоб було інакше». Ріка шукає сильного чоловіка, який може взяти частину турбот на себе, щоб дівчина нарешті змогла себе відчути більш спокійною та слабкою.

Одруження наосліп: на шоу в пошуках чоловіка прийде молода мати-одиначка

Так, вивчивши анкети всіх учасників, експерти вирішили, що Віктор та Ріка добре підійдуть одне одному, адже мають всі ті якості, які кожен з них шукає у партнері. Після весільної церемонії молодята заселились у розкішний маєток, у якому і розпочались перші випробування – боротьба за лідерство у родині. Незважаючи на те, що Ріка каже, що втомилась бути ініціативною, вона продовжує брати все в свої руки. Чи зможе подружжя порозумітися, чи сподобається Віктор дитині та чи дослухаються вони до порад експертів, глядачі побачать вже сьогодні на телеканалі «1+1» о 22:45.

Нагадаємо, що основні умови проекту залишаються незмінними: експерти підбирають учасникам другу половинку на основі психологічної і емоційно-сексуальної сумісності, а знайомиться пара вже на власному весіллі. Протягом тижня молодята пізнають один одного, мешкаючи під спільним дахом і за загальним родинним бюджетом. Через 7 днів учасники Одруження наосліп приймають остаточне рішення - назавжди зняти обручки або продовжити стосунки за межами проекту.

Одруження наосліп виходить в ефірі телеканалу вже 5 років поспіль і є власною розробкою телеканалу. У 2012 році проект став переможцем пітчингу ідей, організатором якого була група «1+1 медіа», а у 2013, по C21/ FRAPA Format Award в Каннах, формат увійшов в ТОП-5 кращих форматів року.

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