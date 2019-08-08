"Дуже зворушливо!" Осадча з Горбуновим показала поцілунок на камеру

Катя Осадча та Юрій Горбунов весь час проводять на пляжі, адже вони поїхали в сімейний відпустку на Турецьку ривьеру. Шикарна готель з басейном і активностями (наприклад, телеведуча із задоволенням катається по мальовничій території на велосипеді) і прекрасний пляж запрошують до того, щоб безтурботно провести час. Теледіва навіть зізналася, що зовсім розслабилася на курорті і навіть закинула дієту, що ніяк не позначилося на її стрункій фігурі.

Катя і Юрій постійно "постачають" шанувальникам фото і відео зі свого відпочинку і демонструють романтику на морському березі. Не винятком став і новий знімок в Instagram-профілі шоумена. Катя обняла за шию чоловіка і відправила в камеру поцілунок, міцніше притиснувшись до коханого. Вони тримають в руках керманки з морозивом. На ведучій - купальник, адже її відображення добре видно у склі за спиною, а Юрій накинув на плечі рушник.

"По морозиву? Для фігури!" - з гумором підписав кадр шоумен, натякаючи на те, що на відпочинку не варто відмовлятися від гастрономічних насолод.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Пляжна романтика припала прихильникам пари до смаку. Вони запевнили, що ласощі ніяк не позначаться на фігурі Каті, а також захопилися сімейною ідилією ведучих.

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

Дивитися на вас дуже зворушливо, дуже класні. Щастя вам

Які ви класні

Які ж ви щасливі. Любіть і бережіть один одного!

Красотулі

Щастя вам

Які класні!

Які ви класні, справжні! Щастя вам!

Гарненькі!

Дуже вродливі! Щастя Вам

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Нагадаємо, Катя Осадча та Юрій Горбунов відвідали видовищний концерт світової зірки Дженніфер Лопес в Туреччині і захоплювалися її ефектним шоу.