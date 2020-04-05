Одне обличчя: дочка Дженніфер Лопес вражає схожістю із зірковою мамою на її архівних фото

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес з дітьми (фото: instagram.com/arod)

Лопес ділиться архівними фото

Дженніфер Лопес вирішила вдатися до спогадів і поділилася зі своїми підписниками у соціальних мережах рідкісними і раніше небаченими фотографіями. Відома поп-діва «повернулася» в своє дитинство і показала фанатам свої юнацькі фотографії. На чорно-білих знімках співачка продемонструвала свій шлях до слави: від молодої, скромної дівчини, що виросла в Бронксі (один з районів Нью-Йорка) до всесвітньо відомої суперзірки.

Фанати звернули увагу, що рідна дочка Дженніфер — 12-річна Емма виглядає ідентично зі своєю матір'ю в тому ж віці. На ретро знімках ми бачимо, як у юної Дженніфер в'ється волосся, а стрижка виконана в стилі «піксі». І, схоже, що сильні гени дають про себе знати, так як Емма не тільки сильно схожа на свою матір, але і має ту ж зачіску «піксі»!

Разючий факт, що крім зовнішніх подібностей, юна дочка Джей Ло також володіє неймовірним співочим голосом, який вразив шанувальників під час їх спільного виступу на Суперболі-2020 в Майамі. Дівчинка викликала справжній фурор на сцені, а фанати зіркового дуету відзначили прекрасні вокальні дані дочки Дженніфер.

Джей Ло з донькою на Суперболе-2020 (фото: instagram.com/jlo)

В даний час, поп-зірка, разом зі своєю рідною дочкою, а також її братом-близнюком Максиміліаном-Девідом знаходяться на самоізоляції. Також, в їх приватному будинку в місті Майамі Джей Ло проводить час зі своїм чоловіком — відомим бейсболістом Алексом Родрігесом і його дочками: Наташею (15 років) і Еллою (11 років).

Велике сімейство насолоджується спільним дозвіллям у ці нелегкі часи і щоб хоч якось підбадьорити і розважити своїх шанувальників подружжя вирішили провести сесію «питань і відповідей» в Instagram.

Джей Ло з донькою (фото: instagram.com/jlo)

Підписники цікавляться як проводить час зіркова родина. Дженніфер не тільки розповіла про своє дозвілля, але й показала — опублікувавши серію коротких відео в TikTok і Instagram, де можна переконатися в тому, що сімейство зовсім не сумує. Її син — Макс, купається в басейні, а Емма і Наташа підбадьорюють Дженні, яка займається в домашньому спортзалі.

Дружини Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес побралися в березні 2019-го року, а їх діти від інших шлюбів дуже добре порозумілися. На інтерв'ю Опрі Уїнфрі, під час туру ведучою «2020 Vision: Your Life in Focus», який проходив минулого місяця, Дженніфер поділилася особистими переживаннями. Коли Опра запитала співачку про те, як її діти сприйняли Алекса, та відповіла «Це не було схоже на неприязнь, він їм відразу ж сподобався».

Поп-зірка розповідала, що в перші дні знайомства, її син — Макс подружився з Алексом, що і вселило в неї впевненість, що їх сім'ї чудово порозуміються. «Мій син сказав мені: Алекс єдиний, хто ніколи не злиться на мене. Вдома, він частенько потрапляє в халепи, тому що у нього дуже багато енергії і він постійно щось ламає» — з посмішкою поділилася Дженніфер.