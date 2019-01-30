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Одне лице: діти українських зірок, які ну дуже схожі на своїх батьків

Як кажуть, яблуко від яблуні недалеко падає!

Генетика, на самом деле, удивительная вещь. Черты двух, порой совершенно не похожих друг на друга людей, дарят миру нового человека, в котором органично сочетаются особенности обоих родителей. LITE представляет вам яркое доказательство того, что фраза "похожи как две капли воды" − вовсе не пустой звук! Мы расскажем о самых узнаваемых звездных детях, которые растут копиями своих именитых родителей.

Эпатажная Оля Полякова и ее дочь Маша

Известная украинская певица Оля Полякова и ее дочь Маша выглядят как две капли воды. Девочка настолько похожа на свою звездную мать в юности, что их фото иногда трудно отличить друг от друга. Более того, 13-летняя Маша Полякова делает уверенные шаги по стопам мамы. Несмотря на свой юный возраст, девушка уже успела принять участие в нескольких телешоу, а также попробовать свои силы на кастинге нашумевшего сериала "Школа".

Маша Полякова и ее звездная мама Оля Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман

Уж кто и пошел по стопам своей знаменитой мамы, так это 17-летняя дочь украинской поп-дивы Веры Брежневой. Соня с каждым годом становится все больше похожей на свою звездную маму: в ней без труда можно угадать разрез глаз, длинные ноги, шикарные волосы и красивую улыбку 36-летней артистки.

Вера Брежнева и ее дочь Соня Киперман (фото: instagram.com/ververa)

Маша Ефросинина и ее дочь Нана Хромаева

Нана Хромаева также обязана своей красотой знаменитой маме – телеведущей Маши Ефросининой. Та же ослепительная улыбка, та же прическа и тот же взгляд! К слову, Маша очень редко публикует фотографии дочери в своих социальных сетях и еще реже появляется с ней на светских мероприятиях. Ведущая объясняет это тем, что главная цель Наны на сегодняшний день – учеба, учеба и еще раз учеба.

Маша Ефросинина и ее дочь Нана на премьере фильма "11 детей из Моршина" (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Елена Кравец и ее дочь Маша Кравец

Еще одно поразительное сходство. Дочь Елены Кравец и ее супруга Сергея растет настоящей красавицей и копией мамы. Поклонники не сомневаются, что Маша, как и ее мама, сможет занять свое место на звездном Олимпе. Девушка занимается танцами, много путешествует и обладает хорошим вкусом.

Маша Кравец (фото: instagram.com/ma_kravets)

Елена Кравец (фото: instagram.com/lennykravets) 

Напомним, ранее Маша Полякова вдохновила своих поклонников и подписчиков звездной мамы похвальным результатом похудения — всего за 4 месяца девочка сбросила 7кг. Позже Маша рассказывала, с помощью чего смогла достичь такого результата

Отметим, что девочка активно занимается спортом. А недавно Маша Полякова поразила сеть сложным акробатическим трюком

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