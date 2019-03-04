Одні емоції: Дружина Миколи Тищенка зачарувала розкішною фігурою в білосніжному купальнику

Барановська також заінтригувала переживаннями з приводу новин з України

Сказочные каникулы Николая Тищенко и его супруги Аллы Барановской в Таиланде продолжаются. При этом супруга известного украинского ресторатора даже отметила, что они решили продлить визы и остаться в азиатской стране еще на какое-то время.

И все же, как обычно, взгляды поклонников известной пары прикованы именно к Алле. Барановская, которая ранее рассказала о роли женщины в семье, то и дело балует фанатов стройной и спортивной фигурой в роскошных купальниках. Некоторые подписчики даже с юмором интересуются, а сколько же всего купальников взяла с собой на отдых известная блогер.

На этот раз Алла Барановская пленила фанатов в белоснежном закрытом купальнике. Супруга Николая Тищенко позирует на лежаке в бассейне под палящим солнцем. На фоне – прекрасные экзотические виды с тропической зеленью и виллами.

Расслабленная и загорелая Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

К слову, свой пост Барановская сопроводила не такой уж и расслабленной подписью. Блогер отметила, что даже на отдыхе активно следит за новостями в Украине.

"Иногда я люблю ненадолго уйти в себя и погрустить… Так вот недельку смотрела на все происходящее в моей Украине со стороны, раз 10 писала заметки, удаляла. Злилась. Переживала. Решила молчать. P.s. Вроде начинаю оживать... Завтра едем продлевать визы. Много читаю, много анализирую и уже успела половину всего вычеркнуть из жизни", — пишет Барановская.

При этом в комментариях предположили, что Барановская имеет в виду ситуацию, возникшую с Евровидением 2019. Напомним, что Украина может передумать насчет участия в Евровидении.

Поклонники блогера также поспешили оставить свои комментарии под ее новым ярким фото:

"Как быть такой худенькой? Ведьмочка"

"Ваууу, яке красиве фото!"

"Нет слов, одни эмоции"

"Красивейшая"

"Надзвичайно вродлива"

Кстати, ранее Алла уже появлялась в этом купальнике:

Алла Барановская на отдыха в Таиланде (фото: instagram.com/allabonya)

Напомним, ранее похудевшая жена Тищенко откровенно рассказала о семейных ссорах.

Также Алла показала экстремальные развлечения в Таиланде.