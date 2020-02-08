Одні емоції: натхненна Тодоренко показала, чим зайнялася ввечері на Мальдівах

Регіна Тодоренко разом з сином Майком і мамою Іриною вирушила зимувати на Мальдіви. Тривалий переліт з маленьким синочком, якому всього рік і два місяці, пройшов на відмінно – малюк виявився не менш витривалими, ніж його мама-зірка "Орла і Решки". Тепер же ведуча насолоджується відпочинком на березі океану. До неї приєдналася сестра Ганна, яка склала компанію Регіні під час сеансу вечірньої йоги.

Ведуча поділилася вражаючим знімком на тлі вечірнього сонця. Разом з сестрою вони розташувалися на пірсі. Дівчата сіли на шпагат, а руки підняли над головою, з'єднавши пальці. На Регіні – помаранчевий спортивний топ і легкі шорти з квітковим принтом, що не сковують рухів, волосся завбачливо зібране в пучок.

"На заході з сестрою. Немає слів! Одні емоції! Таке прекрасне відчуття всередині! Коли займаєшся практикою, буває так складно, що хочеться плакати, але на всі труднощі намагаєшся відповідати посмішкою! А потім переносиш всі ці відчуття в життя і так само позитивно сприймаєш не найпростіші моменти. Моя воля, я б в школах ввела окремим заняттям йогу, щоб діти починали день з новими добрими пробудженнями і налаштовувалися на навчання як на улюблену справу, а не рутину від якої хочеться вирвати!" - зізналася вона.

Шанувальники ведучої були вражені її розтяжкою, а також підтримали ініціативу додати в шкільну програму йогу як обов'язковий предмет.

Дві красуні

Який шпагат

Довго ви йшли до шпагату?

Що ти вмієш сідати на шпагат?

Класний шпагат! Регіна, ти неперевершена!

А ти засмагла

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко з кокосом в руках позувала для "стандартного бісячого фото" з райських островів.