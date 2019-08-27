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Одна мета: Каменських розповіла про конкуренцію на Х-факторі серед членів журі

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.08.2019 - 12:56
Одна мета: Каменських розповіла про конкуренцію на Х-факторі серед членів журі
Настя Каменських (фото: прес-служба СТБ)

В цьому році Каменських бажає знайти справжнього артиста на Х-Факторі

Одна з найпопулярніших і затребуваних артисток України NK Настя Каменських вже третій рік є суддею вокального шоу Х-фактор на телеканалі СТБ, а також суддею-переможцем минулого сезону. Артистка, яка зізналася, чи вважає свою зовнішність ідеальною, розповіла, наставницею якої категорії на шоу вона хотіла б стати в цьому році, яких артистів хоче бачити у своїй команді, а також відповіла на питання, чи є конкуренція серед членів журі.

За словами Насті Каменських, для неї не так важлива категорія учасників, як люди, у яких є талант і той самий Х-фактор.

"У цьому сезоні я шукаю не просто виконавця, а справжнього артиста з величезним потенціалом і бажанням багато і наполегливо працювати і досягати масштабних цілей. Я готова поділитися своїм досвідом, адже вже пройшла величезний творчий шлях і на своєму прикладі можу абсолютно точно сказати, що будь-які цілі досяжні, якщо працювати", - зізнається артистка.

Одна мета: Каменських розповіла про конкуренцію на Х-факторі серед членів журі

Члени журі Х-Фактора: Андрій Данилко, Настя Каменських, Ігор Кондратюк та Оля Полякова (фото: прес-служба СТБ)

Оскільки вперше за всі сезони українського Х-фактора в цьому році серед членів журі буде відразу 2 дівчини (Настя Каменських і Оля Полякова), співачка прокоментувала і чутки про конкуренцію між ними.

"Я не вважаю, що серед членів журі є конкуренти, адже у всіх у нас одна мета: знайти артистів, які стануть майбутнім української сцени, які завоюють любов мільйонів українців і про які, можливо, навіть почує весь світ. Тому головний фокус - розкрити весь потенціал своїх підопічних", - розповіла вона.

Нагадаємо, раніше Каменських розбурхала мережу дуже пікантними фото у ванній! Знімки вийшли трохи "авторськими". На них співачка позує в купальнику в темній ванній.

До речі, Настя Каменських показала раніше цілу колекцію купальників, які демонструвала на спокусливих фото в Instagram.

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Новини України Настя Каменськихх-фактор
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