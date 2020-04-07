Однаково прекрасні: Кім Кардашьян з 64-річною матір'ю захопили красою і молодістю в новій зйомці

Кім Кардашьян вміє примножити свій капітал і навіть у часи коронавіруса не збавляє обертів в бізнесі. Так, цього разу 39-річна підприємниця зважилася на запуск чергового парфуму. Вона вже випускала аромати спільно з усіма своїми сестрами. Тепер черга дійшла до глави сімейства – Кріс Дженнер. Кім показала перше фото зі спільної рекламної кампанії. На ньому вона позує разом з Кріс.

Мама і дочка сидять по обидві сторони від значних розмірів флакона, який відрізняє досить оригінальна форма. Він виконаний у вигляді шестикутника, а по центру красується відбиток силуетів зоряної матері і її знаменитої дочки. Обом їм створили стильні бездоганні образи, які візуально практично зрівняли у віці 39-річну Кім і 64-річну Кріс. Так, обидві вони одягнені у світлі облягаючі наряди, а акцент зроблений на виразному макіяжі. Волосся Кім поклали в гладку зачіску, а Кріс зробили, навпаки, більш об'ємну.

«Моя мама @krisjenner і я дуже раді оголосити про запуск KKW x KRIS, нашої першої спільної роботи @kkwfragrance. Деревний, білий квітковий аромат зі свіжістю фрезії, кремово-білого гарденії і туберози в серце – я знаю, що вам сподобається носити його так само, як і мені. В підтримку сімей і дітей, зачеплених кризою COVID-19, ми будемо жертвувати 20% прибутку від УСІХ продажів KKW FRAGRANCE з 15 квітня по 5 травня на @blessingsinabackpack – організацію, яка надає їжу по вихідним для дітей по всьому світу. Америка, яка в іншому випадку могла б залишитися голодною», – оголосила Кардашьян.

Шанувальники просто засипали сторінку Кім приємними коментарями. Багато хто відзначив, що чекали цього запуску дуже давно. Так що новинка від KKW Fragrance напевно буде мати успіх.

Кріс і Брюс Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

До речі, днями фото зі своєю мамою публікувала ще одна сестра знаменитого сімейства – Кайі. Дівчина знайшла архівні фото, на яких Кріс позує з Брюсом Дженнером (зараз – Кейтлін Дженнер, прим. ред.), своїм другим чоловіком. Молоді і щасливі, вони відображені в різних локаціях. Цікаво, що в даний час Кріс виглядає практично так само прекрасно. Сама вона запевняє, що ніяких втручань в зовнішність вона не допускає. А ось у б'юті-експертів на цей рахунок своя думка.