Однаково прекрасні: Кім Кардашьян з 64-річною матір'ю захопили красою і молодістю в новій зйомці

Зірка нову рекламну кампанію
Кім Кардашьян вміє примножити свій капітал і навіть у часи коронавіруса не збавляє обертів в бізнесі. Так, цього разу 39-річна підприємниця зважилася на запуск чергового парфуму. Вона вже випускала аромати спільно з усіма своїми сестрами. Тепер черга дійшла до глави сімейства – Кріс Дженнер. Кім показала перше фото зі спільної рекламної кампанії. На ньому вона позує разом з Кріс.
Мама і дочка сидять по обидві сторони від значних розмірів флакона, який відрізняє досить оригінальна форма. Він виконаний у вигляді шестикутника, а по центру красується відбиток силуетів зоряної матері і її знаменитої дочки. Обом їм створили стильні бездоганні образи, які візуально практично зрівняли у віці 39-річну Кім і 64-річну Кріс. Так, обидві вони одягнені у світлі облягаючі наряди, а акцент зроблений на виразному макіяжі. Волосся Кім поклали в гладку зачіску, а Кріс зробили, навпаки, більш об'ємну.
«Моя мама @krisjenner і я дуже раді оголосити про запуск KKW x KRIS, нашої першої спільної роботи @kkwfragrance. Деревний, білий квітковий аромат зі свіжістю фрезії, кремово-білого гарденії і туберози в серце – я знаю, що вам сподобається носити його так само, як і мені. В підтримку сімей і дітей, зачеплених кризою COVID-19, ми будемо жертвувати 20% прибутку від УСІХ продажів KKW FRAGRANCE з 15 квітня по 5 травня на @blessingsinabackpack – організацію, яка надає їжу по вихідним для дітей по всьому світу. Америка, яка в іншому випадку могла б залишитися голодною», – оголосила Кардашьян.
Шанувальники просто засипали сторінку Кім приємними коментарями. Багато хто відзначив, що чекали цього запуску дуже давно. Так що новинка від KKW Fragrance напевно буде мати успіх.
До речі, днями фото зі своєю мамою публікувала ще одна сестра знаменитого сімейства – Кайі. Дівчина знайшла архівні фото, на яких Кріс позує з Брюсом Дженнером (зараз – Кейтлін Дженнер, прим. ред.), своїм другим чоловіком. Молоді і щасливі, вони відображені в різних локаціях. Цікаво, що в даний час Кріс виглядає практично так само прекрасно. Сама вона запевняє, що ніяких втручань в зовнішність вона не допускає. А ось у б'юті-експертів на цей рахунок своя думка.