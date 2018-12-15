"Дуже спекотно": Каменських в новому образі Клеопатри захопила шанувальників

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Настя працює суддею на популярному українському шоу

Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, вразила шанувальників своїм образом Клеопатри на популярному шоу Х-фактор 9. Настя зробила приголомшливий макіяж з чорними стрілками і поміняла свої кучері на випрямлене волосся. Також варто відзначити глибоке декольте співачки. Фотографія з'явилася на сторінці Instagram телеканалу СТБ.

"За вікном холодно, а на xfactorstb буде гаряче. Адже учасники вже готові дивувати вас своїми виступами. @kamenskux буде пильно стежити за кожним", - написали під фото.

Фото: Настя Каменських instagram.com/stbua)

Шанувальники Насті бурхливо відреагували на стильний і шикарний образ в коментарях.

"Яка ви тут чарівна!, - написала tatiana_pol.

"Ну так, дуже жарко. Настя добре виглядає", - зазначив vladimir88.

"Настя дуже красива. Була.", - прокоментувала okso3183.

"Шикарно", - зазначила lara_km.

"Клеопатра", - вважає Олена Глазинова.

"Як Настя на кожному ефірі з абсолютно різною стрижкою і зачіскою, ось наприклад, була на тому подібне ефірі з довгими кучерявими волоссям, потім з короткими прямими, а сьогодні взагалі зі світлим кольором" -здивована hot_4colate_girl.

Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)

Нагадаємо, що Настя Каменських яка нещодавно стала лауреатом премії M1 Music Awards, розповіла про свої творчі успіхи і про те, кому повинна була дістатися нагорода. Співачка вважає, що вона більш гідна нагороди, ніж Тіна Кароль чи Оля Полякова.

Раніше Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор".