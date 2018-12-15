"Дуже спекотно": Каменських в новому образі Клеопатри захопила шанувальників

Настя працює суддею на популярному українському шоу
Українська співачка Настя Каменських, яка почала сольну кар'єру під псевдонімом NK, вразила шанувальників своїм образом Клеопатри на популярному шоу Х-фактор 9. Настя зробила приголомшливий макіяж з чорними стрілками і поміняла свої кучері на випрямлене волосся. Також варто відзначити глибоке декольте співачки. Фотографія з'явилася на сторінці Instagram телеканалу СТБ.
"За вікном холодно, а на xfactorstb буде гаряче. Адже учасники вже готові дивувати вас своїми виступами. @kamenskux буде пильно стежити за кожним", - написали під фото.
Фото: Настя Каменських instagram.com/stbua)
Шанувальники Насті бурхливо відреагували на стильний і шикарний образ в коментарях.
"Яка ви тут чарівна!, - написала tatiana_pol.
"Ну так, дуже жарко. Настя добре виглядає", - зазначив vladimir88.
"Настя дуже красива. Була.", - прокоментувала okso3183.
"Шикарно", - зазначила lara_km.
"Клеопатра", - вважає Олена Глазинова.
"Як Настя на кожному ефірі з абсолютно різною стрижкою і зачіскою, ось наприклад, була на тому подібне ефірі з довгими кучерявими волоссям, потім з короткими прямими, а сьогодні взагалі зі світлим кольором" -здивована hot_4colate_girl.
Скріншот коментарів (instagram.com/stbua)
Нагадаємо, що Настя Каменських яка нещодавно стала лауреатом премії M1 Music Awards, розповіла про свої творчі успіхи і про те, кому повинна була дістатися нагорода. Співачка вважає, що вона більш гідна нагороди, ніж Тіна Кароль чи Оля Полякова.
Раніше Каменських несподівано вилаялася матом в ефірі "Х-фактор".