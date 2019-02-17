"Дуже туди хочу": Регіна Тодоренко попросила допомоги у шанувальників

Співачка розповіла, в якому місті ніколи не була, але хоче поїхати

Популярная телеведущая Регина Тодоренко, которая недавно пожаловалась на серьезные проблемы со здоровьем, обратилась с просьбой к поклонникам. На странице в Instagram она рассказала, в каком городе еще никогда не была и попросила посоветовать ей стоящие внимания достопримечательности.

Звезда тревел-шоу "Орел и решка" собралась посетить ОАЭ, а в частности Дубай, но так как делать это она будет впервые, то без помощи подписчиков знаменитости никак не обойтись.

"Вот сейчас не смейтесь громко. Регина-путешественница не посещала Дубай (только транзитом), но очень хочет туда полететь. Ребятушки, подскажите , пожалуйста, интересные достопримечательности, клевые отели, развлечения в этом жарком городе! Запросы: - хороший пляж ; - вкусная еда", - написала звезда.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Поклонники начали на перебой давай ей советы и "сдавать" места, которым стоит уделить особое внимание во время поездки. Конечно, не обошлось и без комплиментов в адрес телеведущей, которая предстала перед фанами в ярко-желтом пиджаке и футболке с оригинальным принтом.

"Ну какая же вы милашка", "Как всегда прекрасна", "Как всегда красотa", "Регина просто шикарна!", "Вы как всегда чудесно выглядите", "Самая красивая", "Регина, ты красотка!", "В тебе сочетается все: простота, утонченность, красота, мудрость, изысканность, сила, роскошь и одесская харизма", - отмечали комментаторы.

Напомним, что муж Регины Тодоренко, российский певец и музыкант Влад Топалов после серьезной болезни отправился на концерт в другой город и заверил любимую жену, что идет на поправку благодаря ее заботе.

К слову, Регина Тодоренко поделилась своей заветной мечтой.

Видео:РБК-Украина