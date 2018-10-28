"Дуже пощастило": Дорофєєва прокоментувала можливість повернення в "Танці з зірками"

Відео: (youtube.com/Світське життя)

Українська поп-співачка, солістка групи "Час і Скло", володарка власного бутіка модного одягу Надя Дорофєєва, яка нещодавно шокувала фанатів новою зачіскою, зізналася, як ставиться до Дмитра Комарова. Також вона відповіла на питання, чи хотіла вона повернутися в шоу "Танці з зірками". Про це вона розповіла у "Світському житті".

"Я не екстремалка. Тому з Дмитром мені подобається тільки спілкуватися. На відпочинок їхати з ним я не хочу", – зізналася артистка.

Вона також розповіла, що коли була на Балі, Дмитро якраз вирушив у джунглі.

"Минулий свій відпочинок, коли я була на Балі, він, я б сказала, поперся, знову-таки в якісь джунглі і був у важкодоступному місці. Це якась хвороба в нього. Я кажу йому: "Ти не хочеш відпочивати там, де люди, шопінг, якісь ресторани". Він каже: "ні. Мені подобається, де далеко, важко і немає людей".

Вона також вважає, що Мішель Андраде дуже пощастило з партнером, як, власне, і партнеру з її колегою по цеху.

Надя Дорофєєва / Кадр з відео YouTube-каналу "Світське життя"

"Ви знаєте, по-перше дуже пощастило Жені, тому що дійсно Мішель дуже добре танцює, вона крута. Але і Мішель пощастило, тому що Женя найдосвідченіший партнер на цьому проекті, він дуже артистичний. Кілька тижнів тому я була ведучою на зоряному балконі і прийшла подивилася, як там другий сезон. Непогано, непогано вони всі танцюють", — говорить Надя.

На питання про те, чи хотіла б вона повернутися в проект "Танці з зірками", Надя рішуче відмовилася.

"Ні. Я не хочу більше. Можливо, через 10 років", — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, раніше шанувальники Дорофєєвої звернулися до неї з вельми незвичайним проханням — "повернути омбре".

До цього Надя Дорофєєва відверто розповіла про особисте життя.

Відео: (video.rbc.ua)