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"Дуже злякався": Сергій Бабкін поділився яскравим спогадом і показав брата

Lite » Новини шоу-бізнесу 20.11.2019 - 16:32
"Дуже злякався": Сергій Бабкін поділився яскравим спогадом і показав брата
Фото: Сергй Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Музикант опублікував знімок з сімейного архіву

Сергій Бабкін з задоволенням хвалиться фото своєї щасливої багатодітної сім'ї – дружини Сніжани, дочки Веселини і синів – Артура і Єлисея. Музикант проводить багато часу з молодшим хлопчиком – гуляє з ним, співає йому пісні і навіть бере з собою на гастролі. І якщо сімейну ідилію можна часто побачити у співака в Instagram-стрічці, то ось знімки батьків артиста і його старшого брата Юрія складно відшукати на просторах мережі.

Так, Сергій опублікував чорно-біле дитяче фото з архіву. На ньому майбутня зірка позує в обнімку з братом. Співак вирішив поділитися яскравим дитячим спогадом. Він розповів, що ріс слухняною дитиною, але одного разу стався випадок, який дуже налякав його.

"Я був досить слухняним хлопчиком і намагався сумлінно виконувати все, про що мене просили мої батьки. Відвідував багато різних гуртків, у мене не було часу нудьгувати! Єдине, про що я міг не турбуватися, – це щоб не потрапити в якусь біду, не впасти, не поранитись. Був лише єдиний випадок, коли переживав по-справжньому: одного разу нас з братом спіймали на будівництві і пригрозили, що зараз відведуть в міліцію! Тоді я дуже злякався реакції батьків, того, що вони дізнаються. Цей момент пам'ятаю до цих пір", - зізнався артист.

&quot;Дуже злякався&quot;: Сергій Бабкін поділився яскравим спогадом і показав брата

Фото: Сергй Бабкін з братом (instagram.com/babkin_official)

Шанувальники Сергія почали коментувати фото і зазначили, що дочка музиканта схожа на його брата.

  • Веселинка копія старшого хлопчика
  • Який гарненький хлопчик! У країні дитинства було дуже цікаво, а зараз одні тільки фото та настальгія за усим що в ті роки відбувалося!
  • Видно, що ви дуже дружні з братом! Це здорово! Так захотілося повернутися в безтурботне дитинство!
  • Красунчики
  • Дякую за спогади. Я теж люблю своє дитинство. Спогади наводять смуток

Скріншот коментарів

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Новини України Сергій Бабкін
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