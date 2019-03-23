"Сильно хотіла": Леся Нікітюк в зухвалому міні засмутилася через YUNA 2019

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала пікантный образ в сміливому вбранні

Відома телеведуча Леся Нікітюк останнім часом не втомлюється підкорювати шанувальників ефектним вбранням, в якому з'являється на знімальному майданчику шоу "Хто проти блондинок?" Незмінним об'єктом для їх компліментів стають нескінченні ноги й струнка фігура шоувумен. Так, Леся постала в Instagram перед фанами в пікантній сукні-міні і поскаржилася на те, що не встигла потрапити на церемонію нагородження премії YUNA 2019.

Зірка продемонструвала фігуру в ефектному чорному напівпрозорому вбранні з паском, що підкреслив її осину талію. Знаменитість доповнила образ елегантною ниткою перлів. Легкий природний макіяж надав її зовнішності особливий шарм. Свої розкішні локони ведуча зібрала у високий хвіст.

"Друзі, дуже хотіла потрапити на премію YUNA. Але треба дозняти ще одну класну програму шоу "Хто проти блондинок?", так що чекайте мене, YUNA, в наступному році", - заявила вона на камеру.

Леся Нікітюк (фото:instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, перед зйомками шоу телеведуча кардинально змінила зачіску. Леді Ле наростила волосся, яке нині сягає поясу, і трохи висвітлила локони. Шанувальники зазначили, що з новою довжиною Леся виглядає просто неперевершено.

До слова, Леся Нікітюк відразу після повернення з Єгипту потрапила на лікарняне ліжко. Зірці довелося поставити крапельницю, адже через раптове нездужання її стан різко погіршився. Але вже на наступний день знаменитість повідомила, що їй краще і відразу ж приступила до знімального процесу.