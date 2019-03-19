"Дуже хочу згрішити": Тодоренко в Дубаї зізналася у своїй величезній слабкості

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Телеведуча розсекретила спосіб, за допомогою якого бореться з тягою до солодкого

Відома телеведуча Регіна Тодоренко вирішила поєднати приємне з корисним і вирушила з сином в Дубаї – відпочивати і працювати. Вона навіть встигає балувати шанувальників сміливими пляжними фото в купальнику, демонструючи фігуру всього через три місяці після пологів. Боротьба за стрункість турбує молоду маму, змушуючи її обмежувати себе в улюблених солодощах. Про це вона розповіла в Instagram, зазначивши, що на курорті дозволила себе невеликі гастрономічні слабкості.

Зірка "Орла и решки" відображена за сніданком біля басейну. На ній легка біла блузка, сонячні окуляри і кокетливо пов'язаний на голову один з трендових аксесуарів сезону – хустка.

Регіна розповіла, що обожнює різні заборонені солодощі, зокрема, не може втриматися при вигляді круасанів з шоколадною пастою, але вдома дозволяє собі лише нюхати баночку з ласощами, насолоджуючись ароматом.

Фото: Регіна Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Як же я люблю ці готельні сніданки! По-перше, тобі не потрібно готувати самому. По-друге, ти можеш пробувати все, що завгодно, так як від достатку страв у п'ятизіркових готелях ломляться столи. По-третє, це смачно! У моїй тарілці лежить все, що зараз я не їм, але дуже хочу згрішити і з'їсти круасан з банкою Нутелла! Найближчі пару місяців можу тільки дивитися на цю некорисну смакоту і їсти очима або просто нюхати. Зізнаюся, в моєму холодильнику стоїть шоколадна паста, яку я просто періодично нюхаю. Підкажіть, чим можна замінити шоколад?" - поцікавилася змучена дієтою ласунка-телеведуча.

Шанувальники кинулися на допомогу до Регіні і почали навперебій радити перевірені ласощі: шматочок чорного гіркого шоколаду, кероб, сухофрукти та інші замінники улюбленого десерту зірки.

"Живий шоколад з кероба спробуйте, долечку хорошого гіркого шоколаду теж можна з'їсти - ні фігури, ні гв це не завадить", "Шоколад можна замінити гематогеном", "Горіхами і сухофруктами, мені це дуже допомагає. А ще фрукти і ягоди", "Можна замінити протеїновим батончиком без цукру", "Якщо їсти помірно і трохи, фігура не постраждає і на обличчя не вплине, тільки треба вміти себе зупинити, а ось обмежувати себе в чомусь- не шлях", - ділилися власним досвідом коментатори.

Раніше Регіна Тодоренко похвалилася стрункими ніжками біля басейну при готелі, де зупинилася.

До слова, Регіна Тодоренко призналась, що буде нудьгувати за сонячному Дубаї і проведеному в Еміратах часу.