"Дуже гаряче": Сєдокова заворожила мережу спокусливим відео

Захоплення постаттю артистки шанувальниками не було меж
Анна Сєдокова, зачарувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. У блискучому топі на тонких бретелях, який вигідно підкреслив значний бюст української співачки, яка кілька років тому переїхала в Лос-Анджелес (США), Анна під спокусливо позувала в душі. Рухаючись в ритм музики в душовій кабіні, вона наносили засіб по догляду за шкірою, яка чарівно мерехтіла в світлі ліхтарика смартфона.
Відео: (instagram.com/annasedokova)
Варто відзначити, що спроба прорекламувати сам засіб для шкіри провалилася, тому що користувачі не змогли відірвати очей від фігури самої Анни, жваво прокоментувавши побачене.
Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)
"Сексі";
"Схоже Анна отримує сексуальне задоволення";
"Анна ваші сисяоо просто блиск, очей не відірвати";
"Просто, слова тут ні до чого";
"Золота королева. Тобі дуже личить";
"Бачиш Аню і лайк ставиться автоматично. Красуня";
"Здається навіть дівчата залипли і не звернули уваги на продукт реклами";
"ОГО", - оцінили відео підписники.
Фото: Спокусниця Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)
Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)
"Ти супер";
"Вогонь";
"Ганнуся спокусниця";
"double sweetlove";
"Пристрельте мене";
"Моє серце теж підкорило. Так так!";
"Краща, Аня";
"Ого....гаряче";
"Сэкси";
"Дивлячись на вас, посмішка з'являється спонтанно, моєму захопленню немає меж", - захоплювалися апетитними формами шанувальники співачки.
Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова зважилася на кардинальну зміну іміджу. Вона постала перед шанувальниками з яскраво-рудим волоссям, змінивши їх в фоторедакторі, щоб дізнатися у підписників чи підійде їй такий відтінок волосся.
Нагадаємо, що Анна Сєдокова не стала брати зимову відпустку, і розповіла чому не сумуватиме з приводу відсутності відпочинку, назвавши три кумедні причини.
Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.
Цікаві факти про Аню Сєдокову (відео: РБК-Україна)