"Дуже гаряче": Сєдокова заворожила мережу спокусливим відео

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Захоплення постаттю артистки шанувальниками не було меж

Анна Сєдокова, зачарувала шанувальників новим відео на своїй сторінці в Instagram. У блискучому топі на тонких бретелях, який вигідно підкреслив значний бюст української співачки, яка кілька років тому переїхала в Лос-Анджелес (США), Анна під спокусливо позувала в душі. Рухаючись в ритм музики в душовій кабіні, вона наносили засіб по догляду за шкірою, яка чарівно мерехтіла в світлі ліхтарика смартфона.

Відео: (instagram.com/annasedokova)

Варто відзначити, що спроба прорекламувати сам засіб для шкіри провалилася, тому що користувачі не змогли відірвати очей від фігури самої Анни, жваво прокоментувавши побачене.

Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Сексі";

"Схоже Анна отримує сексуальне задоволення";

"Анна ваші сисяоо просто блиск, очей не відірвати";

"Просто, слова тут ні до чого";

"Золота королева. Тобі дуже личить";

"Бачиш Аню і лайк ставиться автоматично. Красуня";

"Здається навіть дівчата залипли і не звернули уваги на продукт реклами";

"ОГО", - оцінили відео підписники.

Фото: Спокусниця Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Ти супер";

"Вогонь";

"Ганнуся спокусниця";

"double sweetlove";

"Пристрельте мене";

"Моє серце теж підкорило. Так так!";

"Краща, Аня";

"Ого....гаряче";

"Сэкси";

"Дивлячись на вас, посмішка з'являється спонтанно, моєму захопленню немає меж", - захоплювалися апетитними формами шанувальники співачки.

Нагадаємо, що нещодавно Анна Сєдокова зважилася на кардинальну зміну іміджу. Вона постала перед шанувальниками з яскраво-рудим волоссям, змінивши їх в фоторедакторі, щоб дізнатися у підписників чи підійде їй такий відтінок волосся.



Нагадаємо, що Анна Сєдокова не стала брати зимову відпустку, і розповіла чому не сумуватиме з приводу відсутності відпочинку, назвавши три кумедні причини.

Крім того, українська співачка похвалилася покупкою житлової площі в російській столиці. У неї тепер є власна квартира в Москві.

Цікаві факти про Аню Сєдокову (відео: РБК-Україна)