ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Дуже часто пропонують": Дар'я Білодід проговорилася про "другу" кар'єру (відео)

Lite » Зірки 21.10.2018 - 09:42

Відео: Светска життя (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська спортсменка Дар'я Білодід розповіла, як почала займатися спортом і що у неї спільного з модельним бізнесом. Про це вона розповіла в ході спілкування з Катею Осадчою в рамках "Світського життя".

"Я займаюся дзюдо з 6 років. До цього займалася художньою гімнастикою. І на насправді, мама мріяла, щоб я стала гімнасткою. І мої батьки самі дзюдоїсти, тому я стала приходити до них на тренування. Мені дуже сподобалося, і я зрозуміла, що це мій вид спорту. Це була моя ідея. Але батьки були проти", - сказала вона.

&quot;Дуже часто пропонують&quot;: Дар'я Білодід проговорилася про &quot;другу&quot; кар'єру (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, дівчина проговорилася про те, що зараз їй "дуже часто" пропонують йти в модельний бізнес.

"Мені подобається дивитися на змагання з художньої гімнастики, але я розумію, що участь у них я б не хотіла. У мене характер такий, він більше підходить для дзюдо. Дуже часто модельні агентства пропонують йти в моделі, і я вважаю, що це можна змішувати. І спорт, і модельну сферу", - підкреслила вона.

&quot;Дуже часто пропонують&quot;: Дар'я Білодід проговорилася про &quot;другу&quot; кар'єру (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Раніше ми писали про те, що 17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі.

Раніше Styler повідомляв, що восьмилетного українського футболіста Родіона Калашникова з Дніпра прийняли в академію ФК "Барселона" - "Ла Масія".

Новини України спортсменыЧемпионат Украины Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся