"Дуже часто пропонують": Дар'я Білодід проговорилася про "другу" кар'єру (відео)

Відео: Светска життя (Youtube-канал/Світське життя)

Популярна українська спортсменка Дар'я Білодід розповіла, як почала займатися спортом і що у неї спільного з модельним бізнесом. Про це вона розповіла в ході спілкування з Катею Осадчою в рамках "Світського життя".

"Я займаюся дзюдо з 6 років. До цього займалася художньою гімнастикою. І на насправді, мама мріяла, щоб я стала гімнасткою. І мої батьки самі дзюдоїсти, тому я стала приходити до них на тренування. Мені дуже сподобалося, і я зрозуміла, що це мій вид спорту. Це була моя ідея. Але батьки були проти", - сказала вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Більш того, дівчина проговорилася про те, що зараз їй "дуже часто" пропонують йти в модельний бізнес.

"Мені подобається дивитися на змагання з художньої гімнастики, але я розумію, що участь у них я б не хотіла. У мене характер такий, він більше підходить для дзюдо. Дуже часто модельні агентства пропонують йти в моделі, і я вважаю, що це можна змішувати. І спорт, і модельну сферу", - підкреслила вона.

Скріншот з відео (Youtube-канал/Світське життя)

Раніше ми писали про те, що 17-річна українська спортсменка Дар'я Білодід здолала росіянку Ірину Долгову у вирішальній сутичці на Гран Прі з дзюдо, який проходив у столиці Хорватії – Загребі.

Раніше Styler повідомляв, що восьмилетного українського футболіста Родіона Калашникова з Дніпра прийняли в академію ФК "Барселона" - "Ла Масія".