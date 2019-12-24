Чарівний Санта: Вікторія Бекхем підкорила мережу святковим фото чоловіка

Вікторія Бекхем нещодавно розповіла, що збирається подарувати Девіду на Різдво. Так, дизайнер, бізнесвумен, мама і кохана дружина зізналася: "Що подарувати Девіду? У нього є все! Так що я вирішила подарувати йому пазл... з моїм портретом! Жартую! Це буде фото всіх дітей... Але це буде дійсно складний пазл з безліччю елементів. Девід, можливо, буде збирати його до наступного Різдва", – пожартувала Вікторія.

Девід підкорив мережу (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але на цьому святкові пости, зрозуміло, не закінчилися. 45-річна зірка вирішила продемонструвати, що її чоловік – найбільш чарівний Санта на просторах мережі. А ще – найулюбленіший. Напередодні свята вона опублікувала зворушливе фото обожнюваного чоловіка – Девід сидить за столом в білому халаті, примірявши шапочку Санти і мило посміхаючись в камеру. "Щасливого передодня Різдва! Ми любимо тебе, Девід", – написала знаменита бізнесвумен.

Сім'я Бекхемів хрестила молодших дітей (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Яка ж ти щаслива дівчина!", "Який гарний Дід Мороз! Можна тільки мріяти, що він спуститься в трубу в цьому році...", "Я знаю, що я хочу на Різдво", "Все, що я хочу на Різдво, – цей Санта!", – засипали Вікторію кумедними і часом досить відвертими коментарями передплатники. Вікторія, у якої немає приводу ревнувати чоловіка, до подібних коментарів ставиться з гумором.

Харпер Севен і Круз (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Нагадаємо, нещодавно в родині сталося ще одне свято – Вікторія і Девід вирішили хрестити молодших дітей: 8-річну Харпер і 14-річного Коуза. На церемонію до церкви подружжя запросило близьких друзів: актрису Єву Лонгорію, співака Елтона Джона, співака і екс-чоловіка Дженніфер Лопес Марка Ентоні та інших. Були тут, звичайно ж, і старші діти знаменитого сімейства: 20-річний Бруклін і 17-річний Ромео.