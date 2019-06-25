Чарівна онучка Софії Ротару засвітила бойфренда-красеня

Онука легендарної Софії Ротару, 18-річна Соня Євдокименко, вражає ефектною зовнішностю і з задоволенням ділиться в соцмережах результатами своїх фотосетів, адже дівчина працює моделлю, а також паралельно вчитися в Лондоні і пробує свої сили в музиці. І якщо свої таланти юна красуня показує світові, то її особисте життя залишається загадкою. Під час недавнього вікенду в Каннах, внучка Ротару, правда, зробила виняток і засвітила в Instagram романтичне фото в обіймах імпозантної молодої людинт. Схоже, пара провела вікенд разом. Але хто ж цей загадковий бойфренд?

Дівчина зазначила на фото эфектного хлопця. Ним виявився дехто Марко Дюменіл. Судячи з його сторінки в соцмережі, молодий чоловік цікавиться мистецтвом і закінчив престижний лондонський заклад European Business School.

Також Марко ділиться спільними фото з онукою Ротару. Ось пара позує на фоні Ейфелевої вежі в Парижі, розглядає експонати в одній з галерей Лондона.

Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил (instagram.com/iamsofiaeve)

Схоже, молоді люди проводять чимало часу разом і їх поєднують спільні інтереси.

Фото: Соня Євдокименко і Марко Дюменил (instagram.com/marcodumenil)

Крім того, Марко також був присутній на святкуванні дня народження Соні в травні. Тоді за одним столом зібралися рідні дівчини – бабуся Софія Ротару, тато Руслан Едокіменко і мама Світлана, а також старший брат Анатолій. Торжество пройшло в лондонському закладі The Arts Club.

Фото: Марк Дюменил з сім'єю Соні Євдокименко (instagram.com/rusevdokimenko)

Раніше Внучка Софії Ротару похвалилася ідеальною фігурою в купальнику оригінального крою. Пікантне вбрання підкреслило всі достоїнства дівчини.

До слова, Соня Євдокименко захопила елегантним образом і показала довгі ніжки. Вона відвідала галерею в Лондоні і помилувалася роботами архітектора і художника Аніша Капура.

Нагадаємо, що онука Софії Ротару прогулялася по центральному парку в Лондоні і викликала фурор образом у сукні-вишиванці.