Чарівна пацанка: екс-"ВІА Гра" здивувала зухвалим спорт-шик look'ом

Артистка зважилася на сміливий експерименти зі стилем

Экс-звезда группы "ВИА Гра", а сейчас сольная певица, дизайнер и даже актриса, которая сыграла одну из ролей в новом сериале украинского режиссера Оксаны Байрак, Надежда Мейхер удивила поклонников, показав в Instagram необычную фотосессию в не свойственном ей образе в стиле спорт-шик.

На снимках обычно чувственная и женственная артистка позирует в спортивном костюме и на каблуках. Фотосессия в непривычных для звезды look'ах была сделана для одного из изданий.

В микроблоге журнала можно также увидеть Надежду в свободной футболке с оригинальным принтом в ботинках на высоком устойчивом каблуке с открытым носком. Кроме того, она позирует в спортивной кофте и обтягивающий черных лосинах, подчеркнувших ее пышные бедра.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Поклонникам понравился модный эксперемент певицы, и они не удержались от шквала комплиментов в ее адрес.

Фото: Надежда Мейхер (instagram.com/cetre_insta)

"Безумная!", "Какая Вы классная", "Пацанка. Но красоту самой очаровательной улыбки не спрячешь", "Вот бывают же такие женщины на свете- когда все прекрасно!", "Как же это может быть так: модно, спортивно и сексуально", "Дерзкая", "Обалденная девушка", "Надежда, шикарная женщина! Люблю и восхищаюсь", - отмечали фолловеры.

Ранее Надежда Мейхер привела в восторг сеть чувственным образом с пестрой блузкой.

К слову, экс-"ВИА Гра" Надежда Мейхер рассказала о самореализации и стремлениях в карьере и жизни.