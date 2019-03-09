Чарівна пацанка: екс-"ВІА Гра" здивувала зухвалим спорт-шик look'ом

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Артистка зважилася на сміливий експерименти зі стилем

Екс-зірка гурту "ВІА Гра", а тепер сольна співачка, дизайнер і навіть актриса, яка зіграла одну з ролей у новому серіалі українського режисера Оксани Байрак, Надія Мейхер здивувала шанувальників, показавши в Instagram незвичайну фотосесію в не властивому їй образі в стилі спорт-шик.

На знімках зазвичай чуттєва і жіночна артистка позує в спортивному костюмі і на підборах. Фотосесія в незвичних для зірки look'ах була зроблена для одного з видань.

В мікроблозі журналу можна також побачити Надію у вільній футболці з оригінальним принтом в черевиках на високому стійкому каблуці з відкритим носком. Крім того, вона позує в спортивній кофті і обтягуючих чорних лосинах, що підкреслили її пишні стегна.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/nadyameiher)

Шанувальникам сподобався модний експеримент співачки, і вони не втрималися від шквалу компліменти на її адресу.

Фото: Надія Мейхер (instagram.com/cetre_insta)

"Божевільна!", "Яка Ви класна", "Пацанка. Але красу самої чарівної посмішки не сховаєш", "От бувають ж такі жінки на світі - коли все прекрасно!", "Як же це може бути так: модно, спортивно і сексуально", "Зухвала", "Прекрасна дівчина", "Надія, шикарна жінка! Люблю і шаную", - відзначали фоловерів.

Раніше Надія Мейхер привела в захват мережу чуттєвим образом з строкатою блузкою.

До слова, екс-"ВІА Гра" Надія Мейхер розповіла про самореалізацію і прагненнях в кар'єрі та житті.