"Обов'язково здійсниться": щаслива Осадча навчила правильно загадувати бажання

Телеведуча дуже хотіла побувати на морі
Останнім часом Катя Осадча не перестає дивувати своїх шанувальників яскравими перевтіленнями - спочатку ведуча стала пекучою брюнеткою з довгим волоссям і напередодні Хеллоуїна приміряла образ героїні комедійного фільму жахів Мортисию Адамс, а після постала ефектною червоною королевою з каштановим волоссям і короною на голові.
Після насичених робочих днів Катерині дуже хотілося відпочити, і не де-небудь, а на морі - і її мрія збулася! Барвистими фото щаслива теледіва поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Крім того, ведуча розповіла підписникам, як потрібно загадувати бажання, щоб воно обов'язково збулося.
Осадча побувала на Київському морі і позувала на тлі широкої водної гладі і навислих над нею хмар. Знаменитість обрала для прогулянки зручний і стильний наряд - світло-сірі штани в смужку, кросівки і об'ємний червоний пуловер. Волосся вона зібрала в гарну косу і виблискує променистою усмішкою на камеру.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
"Всі знають, що якщо правильно бажати і ретельно ставити мету, то вона обов'язково в втілиться в життя. Ось я хотіла на море :) маю Київське, але ж море. А у вас, як втілюються мрії, списки бажань пишете?" - поділилася артистка.
Фото: Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)
Фолловери радіють за Катю і захоплюються її красою, а також дякують за корисну пораду.
Скріншот коментарів (instagram.com/kosadcha)
Нагадаємо, Катя Осадча зачарувала пронизливою ніжністю з коханим чоловіком Юрієм Горбуновим.
Раніше Катя Осадча та Юрій Горбунов підкорили елегантним виходом у світ під час поїздки до Відня.