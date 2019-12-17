Оголошу на всю країну: DZIDZIO розповів, як правильно загадувати бажання в новорічну ніч

DZIDZIO на сцені новорічного шоу ТК "Україна"

Співак вірить, що всі бажання збуваються

За лаштунками грандіозного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00, популярний артист DZIDZIO, який раніше згадав про студентські роки в 90-х, відверто зізнався, що треба загадувати в новорічну ніч, щоб здійснювалося тільки краще.

Лідер популярного гурту DZIDZIO Михайло Хома розповів, як традиційно зустрічає Новий рік та до яких вершин збирається йти в 2020 році.

"Як і всі артисти в новорічну ніч – спочатку виступаємо, а потім всі разом зустрічаємося, святкуємо і розбігаємся до свят. А потім знову збігаємось і до роботи, бо цей рік для гурту DZIDZIO і особисто для мене – дуже важливий! Ми багато чого задумали і зовсім скоро ви про це дізнаєтесь, я оголошу про це на всю країну. Але я скажу вам на перед – ми прямуємо до перемоги!" – поділився DZIDZIO з журналістами каналу "Україна".

І хоча плани та бажання на наступний рік у артиста грандіозні, він зізнається – до бажань ставиться досить серйозно, тож перед тим, як щось закинути у Всесвіт, 100 разів подумає.

"У мене навіть хіт є зі словами: "Збувається всьо, просто треба дуже сильно вірити в то". От настільки людина може повірити! Загадуйте бажання тільки, люди, будьте уважні до того, що загадуєте, бо я вам зразу скажу – збувається все! Будьте обережними зі своїми бажаннями, а коли не знаєте, що загадати, кажіть: "Веди мене". Веди мене, і повірте, воно інколи заведе куди краще, ніж то, що ви самі собі забажаєте! Бо деколи ми собі бажаємо в маленьких рамках, а все може бути набагато ширше!" – розповів DZIDZIO за лаштунками новорічного шоу "Привіт, 20-ті!", яке канал "Україна" покаже 31 грудня о 20:00.

DZIDZIO на сцені новорічного шоу ТК "Україна"

Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу "Привіт, 20-ті!" став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.