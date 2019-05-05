Обійми і поцілунок: Потап з Настею Каменських засвітилися в компанії зіркових друзів

Популярний продюсер і репер Потап працює і відпочиває в курортній Туреччини, куди прилетів разом з гуртом MOZGI та Настею Каменських. Артисти щовечора виходять на сцену і виступають для своїх шанувальників. Не став винятком навіть день народження співачки, який вона відсвяткувала 4 травня. Щаслива іменинниця почала відзначати свято з ранку – її творча команда і друзі приготували для Насті приємні сюрпризи. Звичайно ж, серед гостей почесне місце займав Потап. Саме він привітав співачку одним з перших і присвятив їй зворушливий вірш-визнання. Також репер не втримався і похвалився зірковими гостями свята, а фото серед друзів він опублікував в Instagram.

На знімку іменинниця Настя посилає на камеру повітряний поцілунок, притулившись ближче до Потапа.

Привітати знаменитість прийшов український плавець Олег Лісогор, борець Жан Беленюк, футболіст Андрій Воронін та інші. Для спільного кадру вони обіймаються і посміхаються на камеру

"Шикарний складу у Насті Каменських на ДР!" - підписав фото продюсер, зазначивши зіркових гостей.

Фото: Потап і Настя Каменських з гостями (instagram.com/realpotap)

До речі, один з них не упустив можливість подякувати продюсера і співачку за зустріч. "Склад прекрасний і найпрекрасніші вітання! Вам спасибі за свято!" - подякував Олег під знімком.

Шанувальники відразу ж звернули увагу на солодку парочку Потапа і Настю в центрі фото і зробили артистам компліменти.

"Які ви з Настею красиві", "Круті!", "Потап і Настя супер!", "Клас", "Чудесний день народження у відмінному колі!" - відзначали фолловери.

Раніше Настя Каменських підкорила апетитними формами в чорному бікіні.