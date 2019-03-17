Чарівна онука Ротару в міні захопила нескінченними ногами

Юна модель позувала в оригінальному вбранні

Внучка легенды эстрады Софии Ротару юная модель и начинающая артистка, Соня Евдокименко, с удовольствием делится результатами своих fashoin-фотосессий и демонстрирует безупречные стрит-стайл луки. На странице в Instagram она охотно публикует свежие снимки, вызывая восторг у подписчиков. Так, Соня показала сногсшибательный образ в коротком платье лимонного цвета, подчеркнувшем ее стройные ножки.

Модель позирует в наряде свободного кроя с прозрачными вставками по бокам и черных трендовых ботильонах. Ее волосы уложены в стильные "пляжные волны".

"Готова за 5 минут. А сколько времени надо вам, чтобы быть готовыми?", - поинтересовалась она у подписчиков, написав пост на английском языке.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Снимок дочки решила прокомментировать ее мама Светлана Евдокименко. Она просто написала Соне: "Лав ю". Другие комментаторы начали делиться своими опытом экспресс-сборов, не забыв оставить комплименты для очаровательной модели.

"Шикарная", "По опыту за 5 минут могу обраться", "10 минут", "Когда я собираюсь, если проспала, то за 7 минут, а основательно – 45", "2-42 минуты", - писали пользователи сети.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее Соня уже показывала снимок в этом же наряде в своем фотоблоге, а также еще несколько фото можно найти на странице автора фотосессии Элоана Анкеза.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/eloan_anquez)

К слову, Соня Евдокименко восхитила фото в платье-вышиванке от известного украинского дизайнера.

Напомним, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко удивила поклонников совместным фото с супремоделью Беллой Хадид.