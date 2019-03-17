Чарівна онука Ротару в міні захопила нескінченними ногами

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Юна модель позувала в оригінальному вбранні

Онука легенди естради Софії Ротару юна модель і починаюча артистка, Соня Євдокименко з задоволенням ділиться результатами своїх fashoin-фотосесій і демонструє бездоганні стріт-стайл луки. На сторінці в Instagram вона охоче публікує свіжі знімки, викликаючи захват у підписників. Так, Соня показала неперевершений образ в короткій сукні лимонного кольору, що підкреслила її стрункі ніжки.

Модель позує в одязі вільного крою з прозорими вставками з боків і чорних трендових ботільйонах. Її волосся укладене в стильні "пляжні хвилі".

"Готова за 5 хвилин. А скільки часу вам треба, щоб бути готовими?", - поцікавилася вона у підписників, написавши пост англійською мовою.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Знімок дочки вирішила прокоментувати її мама Світлана Євдокименко. Вона просто написала Соні: "Лав ю". Інші коментатори почали ділитися своїми досвідом експрес-зборів, не забувши залишити компліменти для чарівної моделі.

"Шикарна", "З досвіду за 5 хвилин можу звернутися", "10 хвилин", "Коли я збираюся, якщо проспала, то за 7 хвилин, а грунтовно – 45", "2-42 хвилини", - писали користувачі мережі.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Раніше Соня вже показувала знімок в цьому ж вбранні у своєму фотоблоге, а також ще декілька фото можна знайти на сторінці автора фотосесії Елоана Анкеза.

Фото: Соня Євдокименко (instagram.com/eloan_anquez)

До слова, Соня Євдокименко захопила фото в сукні-вишиванці від відомого українського дизайнера.

Нагадаємо, що онучка Софії Ротару Соня Євдокименко здивувала шанувальників спільним фото з супремоделью Белою Хадід.