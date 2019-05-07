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Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 09:46
Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Балерина пішла на заслужений відпочинок

Прима-балерина Національної опери України Катерина Кухар дуже багато працює - крім виступів у рідній країні, танцівниця нерідко їздить по закордонним гастролям. Нарешті у неї знайшовся час влаштувати собі невеликий перепочинок і знаменитість разом з чоловіком Олександром Стояновим відправилася на відпочинок в сонячну Грецію.

На своїй сторінці в Instagram витончена красуня поділилася дещо пікантним фото, на якому вона оголена лежить в ліжку - втім, все прикрите ковдрою. Поруч з нею на ліжку стоїть ноутбук, а ззаду через вікно видніється тераса і море.

"Доброго всім ранку і продуктивного робочого тижня! А хто перший відгадає про яку машину я мрію - отримає від мене сувенір з Греції..." - написала Кухар.

Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До речі, раніше Катерина порадувала шанувальників ще й знімком в купальнику - балерина лежить на шезлонгу біля моря. Співачка також розповіла, що для неї любов.

"Love is.... Що таке ЛЮБОВ?! Для мене це: Фізичне і емоційне бажання бути там і з тим, чия фізична присутність життєво необхідна.... Це непідвладна нам хімія, природу якої ми не в силах пояснити, навіть якщо будемо всіма силами намагатися відкинути і втекти від неї... Це хвороба, з якою можна жити... Мені зовсім не притаманна любов з першого погляду..... я жінка емоційна, але вкрай раціональна... ))) Звикла перевіряти всі часом, вчинками, а не словами... Довго всматривающаяся, що перевіряє, шукає вада і підступ... Але ніколи не говори НІКОЛИ! ))) Є місця в яких вам ПРОСТО ДОБРЕ.....і люди....., які вгадують твої думки і бажання...", - зізналася вона.

Чарівна Катерина Кухар розбурхала мережу постільним фото з Греції

Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Шанувальники поспішили залишити свої захоплені коментарі.

  • "Катерина, Вам добре! А як нам(чоловікам) лягати спати з Мрією!!!"
  • "Дуууже красива і жіночна. Гарного відпочинку :)"
  • "Катя, ти зі своїми подушками подорожуєш? :)"
  • "Розкішна"
  • "Богиня"
  • "А у вас на подушці ваші иницыалы - Е До - це іменна?)"
  • "Красива мила прекрасна шикарна"
  • "Сексуальний вигин прими-пантери"
  • "Катерино, Ви естет в роботі і в любові"
  • "Красоточка, Катюш"
  • "Як же мені подобаються ці фривольності))))"
  • "Вигин Пантери"
  • "Моя, Прима, Ви прекрастны Щасливого відпочинку, яскравих емоцій"

Нагадаємо, раніше зваблива Катерина Кухар влаштувала гарячі танці з Монатиком.

Ми також писали, що Катерина Кухар зачарувала образом в довгій невагомій сукні.

До речі, Катерина Кухар розповіла про зйомки в кіно. Народна артистка України зіграє в романтично-фантазійному фільмі "Віддана", який заснований на відомому романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія".

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