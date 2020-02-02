Обскакала Меган Маркл: Кейт Міддлтон отримала звання "ікони стилю" серед монархинь

Кейт Міддлтон (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Стиль герцогині Кембридскої припав до душі більшості британців

Кейт Міддлтон охрестили іконою стилю майже відразу, як вона увійшла в королівську родину, і кожним своїм виходом у світ вона лише підтверджує почесне звання. Крім того, герцогиня Кембриджська є однією з найвпливовіших жінок планети. Модні видання скрупульозно вивчають її образи, а елементи її гардеробу моментально змітаються з полиць бутиків і магазинів. Тому вибір британців не був сюрпризом – вони віддали Кетрін перше місце в топі найбільш стильних королівських осіб.

Дослідження, проведене школою моди Fashion Retail Academy, показало, що майже половина опитаних британців (а це 47,8%) проголосували за Кейт Міддлтон, тоді як 20,1% вибрали герцогиню Сассекську. Кейт показала свою популярність у всіх вікових демографічних групах, в той час як Меган Маркл отримала модне схвалення серед групи до 45 років, причому 10% з 55+. Саме таку статистику наводить видання TATLER.

Кейт Міддлтон і принц Уїльям (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

А ось принц Гаррі обійшов свого брата принца Вільяма в рейтингу чоловіків-монархів: 13,9% вважають чоловіка Меган Маркл найстильнішою королівської фігурою серед чоловіків, тоді як за герцога Кембриджського проголосувало лише 11,5%. Дійсно, принцу Гаррі віддали перевагу учасниці всіх вікових демографічних груп, за винятком групи старше 55 років, яка більше схилялася до принца Вільяма.

Королева Єлизавета II (фото: twitter.com/kensingtonroyal)

Королева Єлизавета II зайняла третє місце серед найбільш стильно одягнених жінок-монархинь. Вона обійшла Меган Маркл в групі голосуючих 55+, в той же час кожен десятий (9,8%) з категорії 18-24 років повідомив, що монархиня впливає на їх стиль.

Раніше стала відома причина паніки і пригніченості герцогині Кембриджської. Кейт Міддлтон перебуває в стані тривоги через швидкий від'їзд принца Гаррі і Меган Маркл в Канаду.