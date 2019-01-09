Що спільного у Марго Роббі і Барбі: порівняємо параметри

Фото: Марго Роббі (instagram.com/margotrobbie)

Зіграти об'єкт дівочих мрій для актриси велика честь, зізналася вона

Актриса Марго Роббі, відома ролями у фільмах "Загін самогубців", "Хижі птахи", "Тоня проти всіх", "Лего" і інших зіграє роль в першому повнометражному фільмі про ляльку Барбі. Про це повідомляє видання variety.com.

Студія Warner Bros. Вирішила оживити ляльку-кумира багатьох дівчаток і запросила на роль Емі Шумер, але вже укладених контрактів і щільний робочий графік завадили актрисі, і їй довелося відмовитися від ролі. Тоді пропозицію зробили австралійській актрисі — Марго Роббі, на яку вона погодилася (стало також відомо, що дівчина стане співпродюсером картини).

Фото: Марго Роббі (instagram.com/margotrobbie)

Варто зізнатися, що Марго, як ніхто інший підходить на роль сучасної Барбі, впевнена, різнопланова, успішна — саме така актриса зможе оживити ляльку на екрані. У Роббі і з Барбі навіть акаунти в Instagram трохи схожі.

Фото: (instagram.com/margotrobbie)

Фото: (instagram.com/barbie)

Фото: (instagram.com/margotrobbie)

Фото: (instagram.com/barbie)

Крім того, параметри фігури у актриси практично ідентичні з ляльковими. Порівняємо:

Груди-талія-стегна класичної ляльки Барбі (якщо перевести на людські обсяги) — 91-49-83, у Марго — 92-60-90.

Вага: Барбі — 50 кг, Марго — 54 кг.

Зріст: Барбі — 173 см, Марго — 168 див.

Сама ж актриса сказала, що для неї велика честь зіграти роль лялечки, і вона вважає, що ця картина буде мати позитивний вплив на глядачів.

"За 60 років існування бренду, Барбі дала можливість дітям представляти себе в амбітних образах – від принцеси до президента. Для мене велика честь перевтілитися в цю роль і зняти фільм, який, на мою думку, буде мати дуже позитивний вплив на глядачів по всьому світу", – прокоментувала роль актриса.

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