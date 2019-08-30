"Образ чистої краси": Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

Анна Різатдінова продовжує підкорювати розкішними формами ультрастильных нарядах. Зазначимо, що українська гімнастка стала однією із зоряних учасників нового сезону Танці з зірками 2019. При цьому за підсумками першого ефіру (25 серпня) Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров стали лідерами та посіли почесне перше місце, виконавши емоційний пасодобль. Звичайно ж, спортсменка активно готується до другого ефіру, який відбудеться 1 вересня. І вже з другого ефіру проект почнуть покидати пари. Але між тренуваннями Різатдінова встигає і відвідувати світські події.

Так, Анна відвідала зйомки анонсу нової програми на телеканалі "1+1" - "Життя відомих людей", яка стартує вже 2 вересня. Ведучими проекту про життя зірок стануть актор, найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA (до речі, також учасниця Танці з зірками 2019).

Для відвідування світської події Різатдінова вибрала елегантну коктейльну сукню білого кольору. Плаття-футляр підкреслює ідеальні форми гімнастки. Крім того, сукня пошита на одне плече, а також декороване рукавами-буф.

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Образ спортсменки довершують білосніжні туфлі-човники. Волосся розпущене і завите у великі локони. Родзинка образу - велика срібна моно-сережка.

"Знімаємо анонс "Життя відомих людей". Вже з 2 вересня на "1+1", - підписала серію яскравих фото Різатдінова.

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Звичайно ж, шанувальники Анни поспішили прокоментувати її нові фото:

"Просто незрівнянна"

"Просто чудова, Аня"

"Красуня і талант"

“Ви не тільки красива, а й розумна і дуже щира, у вас все гармонійно. Танці дивлюся тільки з вами, решта не дивлюся"

"Красуня, паркет на цьому тижні ваш"

"Уау це звичайно розкішно"

"З часом тільки красивіше і сексуальніше"

“Боже мій! Яка краса"

"Образ чистої краси!"

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше в сэксклюзивном коментарі для LITE Різатдінова зізналася, що свій виступ на Танцях з зірками присвятила особливій темі. Гімнастка розлучилася зі своїм екс-коханим і батьком дитини Олександром Онищенком.