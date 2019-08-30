ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Образ чистої краси": Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.08.2019 - 14:34
"Образ чистої краси": Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті
Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Різатдінова відвідала анонс програми "Життя відомих людей"

Анна Різатдінова продовжує підкорювати розкішними формами ультрастильных нарядах. Зазначимо, що українська гімнастка стала однією із зоряних учасників нового сезону Танці з зірками 2019. При цьому за підсумками першого ефіру (25 серпня) Різатдінова та її партнер Олександр Прохоров стали лідерами та посіли почесне перше місце, виконавши емоційний пасодобль. Звичайно ж, спортсменка активно готується до другого ефіру, який відбудеться 1 вересня. І вже з другого ефіру проект почнуть покидати пари. Але між тренуваннями Різатдінова встигає і відвідувати світські події.

Так, Анна відвідала зйомки анонсу нової програми на телеканалі "1+1" - "Життя відомих людей", яка стартує вже 2 вересня. Ведучими проекту про життя зірок стануть актор, найкрасивіший чоловік планети Богдан Юсипчук і співачка TAYANNA (до речі, також учасниця Танці з зірками 2019).

Для відвідування світської події Різатдінова вибрала елегантну коктейльну сукню білого кольору. Плаття-футляр підкреслює ідеальні форми гімнастки. Крім того, сукня пошита на одне плече, а також декороване рукавами-буф.

&quot;Образ чистої краси&quot;: Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Образ спортсменки довершують білосніжні туфлі-човники. Волосся розпущене і завите у великі локони. Родзинка образу - велика срібна моно-сережка.

"Знімаємо анонс "Життя відомих людей". Вже з 2 вересня на "1+1", - підписала серію яскравих фото Різатдінова.

&quot;Образ чистої краси&quot;: Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

&quot;Образ чистої краси&quot;: Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

Стильна Анна Різатдінова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Звичайно ж, шанувальники Анни поспішили прокоментувати її нові фото:

  • "Просто незрівнянна"
  • "Просто чудова, Аня"
  • "Красуня і талант"
  • “Ви не тільки красива, а й розумна і дуже щира, у вас все гармонійно. Танці дивлюся тільки з вами, решта не дивлюся"
  • "Красуня, паркет на цьому тижні ваш"
  • "Уау це звичайно розкішно"
  • "З часом тільки красивіше і сексуальніше"
  • “Боже мій! Яка краса"
  • "Образ чистої краси!"

&quot;Образ чистої краси&quot;: Різатдінова підкорила божественною красою в облягаючому білому платті

Скріншот коментарів: instagram.com/anna_rizatdinova

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров / Пасодобль / Танці з зірками 2019

Нагадаємо, раніше в сэксклюзивном коментарі для LITE Різатдінова зізналася, що свій виступ на Танцях з зірками присвятила особливій темі. Гімнастка розлучилася зі своїм екс-коханим і батьком дитини Олександром Онищенком.

Танці з зірками - початок: Різатдінова захопила унікальним архівним відео 22-річної давності "За цією красою - оранка": Анна Різатдінова захопила формами в боді
Новини України Анна Ризатдинова
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся