ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Обожнюю": відомий артист зізнався в близькості з Лорак

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.01.2019 - 11:20
"Обожнюю": відомий артист зізнався в близькості з Лорак
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Російського артиста часто помічають в компанії української співачки

Російський співак Сергій Лазарєв, якого російські журналісти нещодавно назвали головним претендентом на участь у конкурсі Євробачення 2019 від РФ в Ізраїлі, несподівано зізнався в почуттях українській співачці Ані Лорак. У своєму акаунті Instagram він опублікував спільний знімок з Ані, який супроводив романтичним підписом.

&quot;Обожнюю&quot;: відомий артист зізнався в близькості з Лорак

Фото: Сергій Лазарєв в обіймах Ані Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

"Моя людина!!! Рідна душа! обожнюю!! Завжди поруч!", - зізнався Лазарєв під фото.

Підписники не змогли не відреагувати на таку раптову відвертість знаменитості, вони визнали, що артисти відмінно виглядають разом і висловили свої припущення, що ж насправді відбувається між виконавцями.

&quot;Обожнюю&quot;: відомий артист зізнався в близькості з Лорак

&quot;Обожнюю&quot;: відомий артист зізнався в близькості з Лорак

&quot;Обожнюю&quot;: відомий артист зізнався в близькості з Лорак

 

Скріншот: Коментарі до посту Сергія Лазарєва (instagram.com/lazarevsergey)

"Ви пара?";

"Чому ви не станете парою?";

"У Сергія світяться очі .Це дуже видно і коли піар, таку іскру зробити неможливо";

"Ви разом дуже класно виглядаєте";

"Гарні)))";

"Як же круто дивитесь разом";

"Одружитися б вам пора пара";

"Обожнюю вас двох";

"Така гарна пара... добре, якщо правда... давно пора";

"Ви прекрасні";

"Це ТАК ВАЖЛИВО, щоб був поруч своя людина в життя, бережіть один одного!!!!", - написали підписники в коментарях.

Варто відзначити, що в останнєу час зірки часто проводять час разом, про що вони повідомляють своїм шанувальникам за допомогою Instagram. Спільні свята, прогулянки, вечері, дійсно наштовхують на думку, що між Ані та Сергієм тісний зв'язок.

&quot;Обожнюю&quot;: відомий артист зізнався в близькості з ЛоракФото: "Грандіозна вечеря на віллі Версаче у колі друзів", - так підписав кадр Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Читайте також, нещодавно Ані Лорак відверто розповіла, що провела свята з близьким чоловіком і це не Лазарєв.

Крім того, Лазарєв нещодавно сам підігрів чутки про свій таємний роман.

Цікаві факти про Ані Лорак (фото: РБК-Україна)

"Найкращий голос Росії": Ані Лорак озвучила льодове шоу в Москві "Дай Мурату шанс": Ані Лорак заінтригувала мережа "сумним" фото
Новини України Ані ЛоракСергей Лазарев
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся