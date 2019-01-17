"Обожнюю": відомий артист зізнався в близькості з Лорак

Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Російського артиста часто помічають в компанії української співачки

Російський співак Сергій Лазарєв, якого російські журналісти нещодавно назвали головним претендентом на участь у конкурсі Євробачення 2019 від РФ в Ізраїлі, несподівано зізнався в почуттях українській співачці Ані Лорак. У своєму акаунті Instagram він опублікував спільний знімок з Ані, який супроводив романтичним підписом.

Фото: Сергій Лазарєв в обіймах Ані Лорак (instagram.com/lazarevsergey)

"Моя людина!!! Рідна душа! обожнюю!! Завжди поруч!", - зізнався Лазарєв під фото.

Підписники не змогли не відреагувати на таку раптову відвертість знаменитості, вони визнали, що артисти відмінно виглядають разом і висловили свої припущення, що ж насправді відбувається між виконавцями.

Скріншот: Коментарі до посту Сергія Лазарєва (instagram.com/lazarevsergey)

"Ви пара?";

"Чому ви не станете парою?";

"У Сергія світяться очі .Це дуже видно і коли піар, таку іскру зробити неможливо";

"Ви разом дуже класно виглядаєте";

"Гарні)))";

"Як же круто дивитесь разом";

"Одружитися б вам пора пара";

"Обожнюю вас двох";

"Така гарна пара... добре, якщо правда... давно пора";

"Ви прекрасні";

"Це ТАК ВАЖЛИВО, щоб був поруч своя людина в життя, бережіть один одного!!!!", - написали підписники в коментарях.

Варто відзначити, що в останнєу час зірки часто проводять час разом, про що вони повідомляють своїм шанувальникам за допомогою Instagram. Спільні свята, прогулянки, вечері, дійсно наштовхують на думку, що між Ані та Сергієм тісний зв'язок.

Фото: "Грандіозна вечеря на віллі Версаче у колі друзів", - так підписав кадр Лазарєв (instagram.com/lazarevsergey)

Читайте також, нещодавно Ані Лорак відверто розповіла, що провела свята з близьким чоловіком і це не Лазарєв.

Крім того, Лазарєв нещодавно сам підігрів чутки про свій таємний роман.

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