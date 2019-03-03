Зваблива онука Ротару "засвітилася" в компанії Белли Хадід

Стильна Соня Євдокименко побула на ряді показів у рамках Тижня моди в Парижі

Внучка легендарной артистки Софии Ротару, 17-летняя модель и молодая певица Соня Евдокименко, которая показала пикантную парижскую фотосессию, пленила обольстительны образом на Неделе моды в Париже. Девушка не просто побывала на ряде показов, но и обзавелась общим фото с супермоделью Беллой Хадид. Фотоотчет появился в Instagram Софии.

Юная красотка посетила дефиле бренда Haider Ackermann и даже сняла действо на подиуме на камеру, а после сделала общий снимок с одной из сестер Хадид и разместила его в "историях".

Фото: Соня Евдокименко и Белла Хадид (instagram.com/iamsofiaeve)

Кроме того, Соня продемонстрировала пикнатный, но лаконичный образ в оригинальном черном комбинезоне с открытым верхом и классическом тренче. В таком виде девушка прибыла на показ Alturaza, став героиней стрит-стайл фотосессий. Она с удовольствием позировала на камеру, демонстрируя кокетливо оголенные плечи и линию декольте.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Подписчики юной модели пришли в восторг от ее внешнего вида, о чем сообщили в комментариях к фото.

"Удивительная девочка. Исходит от каждой фото спокойствие, мягкость и уверенность", "Принцесса", "Соня, какая ты красотка выросла!", "Красавица", "Прелесть", - не скупились на комплименты фолловеры.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Ранее Соня Евдокименко представила яркий танцевальный трек Blush, который успела оценить ее знаменитая бабушка.

Напомним, что внучка Софии Ротару Соня Евдокименко порадовала подписчиков стильной зрелищной зимней фотосессией.