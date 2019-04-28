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Зваблива Леся Нікітюк показала ідеальні форми в прозорій сукні

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 16:12
Зваблива Леся Нікітюк показала ідеальні форми в прозорій сукні
Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Співачка приміряла розкішну сукню з пір'ям

Популярна телеведуча Леся Нікітюк – справжня народна улюблениця. Вона підкорила публіку відмінним почуттям гумору і вмінням до всього підходити легко і жартома, саме тому вони з нетерпінням чекають нових проектів з шоувуен. Втім, окремо варто сказати про ефектну зовнішність Леді Ле – її стрункі ноги і точена фігура давно стали предместом захоплення фанів. Дівчина вміє вигідно підкреслити свої форми і блищати в суспільстві в шикарному вбрані. Нещодавно Леся розповіла про улюблений макіяж, а зараз не втрималася і опублікувала в Instagram кадри в розкішному прозорому платті, прикрашеному пір'ям.

Спокуслива ведуча красується у вечірньому вбранні від дизайнера Hayk Avanesyan. Крізь найтоншу тканину видно стрункі ніжки теледіви, поділ сукні оздоблений чорним пір'ям, яке, до речі, є трендом сезону і зустрічаються не тільки в якості прикраси одягу, але і взуття.

Також цей ніжний елемент присутній і на ліфі. Прозорі вставки декоровані золотим орнаментом, а відкриті плечі додають образу жіночність і чуттєвість.

Зваблива Леся Нікітюк показала ідеальні форми в прозорій сукні

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Леся захоплюється вишуканим вбранням, а також показує автора шикарного плаття – Гайк Аванесян. "Подивіться, яку Гайк пошив сукню красиву! Гайк, який ти молодець!" - із захопленням говорить вона на камеру.

 

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, що Леся Нікітюк показала забавне пасхальне відео. В кадрі Леся показала, як батюшка щедро окропив її святою водою так, що у ведучої навіть потекла туш.

Леся Нікітюк підкорила зухвалим цибулею в прозорих брюках. Вона побувала в такому образі на модному показі в Барселоні.

До слова, Леся Нікітюк показала свій розкішний сніданок в іспанській Барселоні, похвалившись вишуканими стравами місцевої кухні.

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