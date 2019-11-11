Зваблива Леся Нікітюк блиснула стрункими ніжками в сукні з екстремальним розрізом

Леся Нікітюк продовжує активно зніматися в нових випусках популярного шоу "Хто проти блондинок" на "Новому каналі". До речі, телеведуча вже неодноразово уточнювала, що свіжі випуски, які знімаються зараз, будуть показані в наступному 2020 році. Поки що можна розглянути тільки образи Нікітюк, які вона з задоволенням знімає на відео і показує своїй багатотисячній армії шанувальників в мережі instagram. Нещодавно Леся показала черговий стильний образ. На цей раз - в пікантній вечірній сукні рожевого кольору з розрізом на ніжках.

Ведуча записала коротке відео свого відображення в дзеркалі. На телеведучій — розкішне вечірнє плаття в підлогу. Наряд рожевого кольору рясно декорований паєтками. Сукня оголює одне плече, а високий розріз демонструє стрункі довгі ніжки Нікітюк. Зачіска і макіяж відповідають святковому виходу. Волосся покладене в акуратні великі локони. Макіяж зроблений з акцентом на очі і яскраві губи. Так що Леся готова підкорювати серця.

Скріншоти: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, до цього Нікітюк вже показувала розкішні форми в облягаючому вбранні! Новий образ Лесі вийшов дуже незвичайним, але ошатним. Телеведуча в черговий раз підкреслила, що її вбрання - з категорії "самашила". Як завжди, перед дзеркалом Леся красується в облягаючому одязі з чорного люрексу. Наряд чимось нагадує спортивне боді з шортиками. Однак додатково декорований спідницею-баскою. Також "боді" відкриває плечі ведучої, що відразу ж робить образ більш вечірнім.

Яскрава Леся Нікітюк

Нагадаємо, Горбунов в халаті повеселився з Лесею Нікітюк. Весела парочка навіть "завела дітей" на зйомках.