Зваблива Даша Астаф'єва проговорилася, чим спокушає коханого вдома

Даша Астаф'єва – одна з найяскравіших і найвідвертіших зірок українського шоу-бізнесу. Дивлячись на розкуту співачку, важко повірити, що вона тільки нещодавно позбулась комплексів і стала вільною від упереджень, забобонів і чужої думки. Даша з легкістю спокушає шанувальників своїми еротичними пікантними знімками і майстерно демонструє на камеру соковиті форми. Багато чоловіків заздрять коханому артистки, бізнесменові Артему Кіму, адже він може бачити українську красуню в домашній обстановці. Так, у програмі "ЖВЛ" зірка зізналася, в чому ходить перед другою половинкою.

Наприклад, вона розповіла, що Артем зовсім не проти її появи на світських подіях в спокусливих, відвертих образах.

"Чоловік завжди тільки підтримує. Іноді я можу запитати: чи гарно мені в цій сукні, чи гарна ця пісня. Він завжди на моїй стороні. Я його за це поважаю", - зазначила співачка.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

А ось по дому артистка звикла ходити в зручному одязі або зовсім без нього.

"Вдома я завжди в комфортному одязі або без", - кокетливо заявила Даша.

Відео: YouTube/ЖВЛ

Нагадаємо, що раніше Даша Астаф'єва поділилася тонкощами відвертих зйомок. Вона зазначила, що красиво роздягатися перед камерою – це не так просто, як здається зі сторони. Прийняти вигідні пози, а також виглядати в кадрі одночасно природно, гармонійно і привабливо – ціле мистецтво.

Також Даша Астаф'єва опублікувала відео, де зображена без макіяжу, і показала свої домашні б'юті-ритуали перед дзеркалом.