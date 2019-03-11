Про все скоро дізнаєтеся: "наречена" Злата Огневич заінтригувала фото в царській садибі

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Ошеломив своих поклонников новостью об участии в масштабном международном музыкальном проекте Злата Огневич не собирается останавливаться на достигнутом. Она вновь интригует подписчиков загадочными фото, на этот раз из Киева.

В своих Instagram stories Злата опубликовала фото в шикарном белоснежном свадебном платье, которое мы уже видели на исполнительнице во время примерки в свадебном салоне. Однако на этот раз, певица показала не бекстейдж кадр, а съемку с прической и макияжем и не где-нибудь, а в одном из самых популярных мест среди молодоженов Киева - усадьбе графини Уваровой.

Фото: (instagram.com/zlata.ognevich)

Этот поистине царский особняк имеет, как великолепно украшенный экстерьер, так и роскошный интерьер, за что его и полюбили киевские невесты и фотографы.

Вот и Злата выбрала одну из шикарных комнат поместья, расположившись возле рояля, позировала фотографу. Стоит отметить, что в кадре нет ни одного намека на жениха, поэтому поклонникам остается только ждать разгадку этого ребуса от певицы.

"Уже скоро обо всем узнаете..", - пообещала Злата поклонникам.

Напомним, что со Златой Огневич недавно случилась неприятность — знаменитось подверглась внезапному нападению возле своего дома. Неизвестный мужчина напугал певицу агрессивным поведением и угрозами в ее адрес. После случившегося Злата решила записаться на курсы самообороны.

А еще украиская исполнительница Злата Огневич показала, как умеет веселиться. Она станцевала зажигательный тверк в пижаме в компании телеведущей Надежды Матвеевой.