Оголене тіло — це мистецтво: Даша Астаф'єва про красу і відверті зйомки

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Для артистки краса - це магія, яку складно описати словами

Даша Астаф'єва - українська співачка і модель, відома своєю любов'ю до відвертих зйомок. Вона не соромиться позувати повністю оголеною, демонструючи свої апетитні форми у всій красі, і регулярно радує шанувальників новими гарячими фотосесіями. При цьому в звичайному житті артистка віддає перевагу зручному одягу і частенько обходиться без макіяжу - і, до речі, не боїться публікувати в мережі і такі знімки теж. В інтерв'ю ÂUGHT Magazine Даша розповіла, що для неї означає краса і чому їй подобаються фотосети в стилі ню.

Для неї оголене людське тіло - це мистецтво, а не щось ганебне.

"Процес фотосесії — це шалено цікаве. Мені хочеться, щоб світ дізнавався про те, що фотографуватися і оголюватися перед камерою — це не страшно, а дуже навіть круто. Просто це потрібно робити з правильною людиною. Як, власне, і всі важливі справи: перший секс і так далі. Якщо це відбувається випадково і не в тій атмосфері, то ти ще довго будеш відчувати негативні емоції. Я дуже довго не могла зрозуміти, чому всім так подобається секс, особливо, якщо у тебе є бридливе ставлення до тіла. Це щастя — зустріти людину, яка тобі правильно все розповідає, показує з іншого боку.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Дикість, коли люди кажуть: "Боже весь час гола, весь час з голою дупою." Дуже шкода таких людей, тому що для мене оголене тіло — це мистецтво. Це найщиріший стан жінки. Я не буду говорити банальних фраз про те, що людина приходить у світ гола. Людина під час найпотаємніших подій гола. Люди це все паплюжать і, в силу якихось своїх внутрішніх заломлень, ставляться до цього по-іншому", - вважає Астаф'єва.

Зірка також поділилася своїм не самим звичайним баченням краси, яка для неї - справжня магія.

"Ось Влад Іваненко класно сказав про красу: "Те, на що ви дивитеся більше 2 секунд, напевно, це і є краса". Він трохи по-іншому говорив, але ось так мені хотілося б сказати про красу. Бо краса — це вміння затримати свій погляд, бо зараз все несеться зі страшною швидкістю. Це вміння запам'ятати те, що ти побачив, відчув, почув", - зазначила вона.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Свою думку вона проілюструвала цікавою історією.

"У мене нещодавно смішна історія була. Є людина, яка мені дуже симпатизує. Він живе в іншій країні. Я кажу йому: "Зараз я тобі скину нову музику, для мене нову." Це був Michael Kiwanuka. Для мене якісь певні його композиції прямо запали в душу. Він каже мені: "Я ось зараз на океані, і я тобі теж музику скину". Ми скидаємо один одному одне і те ж. Уявляєте? Ось це краса. Я пишу "красиво". Краса — це магія, яку неможливо описати словами. Ти завжди точно знаєш, що це краса. Краса в музиці. Краса моменту в літературі. Мама моя скидає мені позавчора скріншот з нашої улюбленої Вікторії Токарєвої. Я обожнюю її. Я перечитала всі її книги. Це настільки життєво, настільки кіношно і настільки ситуативно неповторно, що я не знаю, хто з радянських письменників може з нею зрівнятися. Просто фраза: “З Вєркою я познайомилася на ринку. Вона продавала оселедець, мій улюблений оселедець. На ціннику було написано "класний". Відразу все зрозуміло." Як на мене, то це магія", - поділилася співачка.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

При цьому артистка не боїться дорослішати і ставати старшою.

"Нещодавно з'явився гострий страх того, що я старша від когось. Я приходжу на репетицію, у мене нові дівчинки-хореографи, дивлюся, а вони рухаються як хочуть, у них немає ніяких складочок, нічого. Я розумію, що мені вже так не можна, що потрібно тягнути шию, щоб підборіддя не було. Це таке банальне, жіноче. Але тим не менше я все одно бачу свою перевагу в поведінці — що я можу сказати, що я можу промовчати. Все-таки дорослішати класно. Мені подобається дорослішати. Мені подобається той досвід, який я отримала. Не хочеться говорити якісь банальні речі з розряду "любити життя, любити свою сім'ю, своїх близьких" — це все складові того, що жити класно, і потрібно наповнювати себе тим, що ти в собі будеш любити", - зізналася Даша.

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі. Вона продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.