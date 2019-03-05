Знесилений Влад Топалов попросив поради у шанувальників

Співак зізнався, що його підвело фізичний стан

Российский музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов, который сильно скучает по жене и сыну, улетевшим в Дубае, пожаловался на сонливость и упадок сил. О недомогании артист заявил со своей страницы в Instagram.

Он поинтересовался у поклонников, знают ли они какое-то средство, чтобы быстро привести себя в тонус. Влад сделал селфи из салона авто, оперев голову на одну руку. Красный свитер был очень к лицу артисту, о чем, кстати, не упустили возможности упомянуть его фаны.

"Хочу спать. Сильно. Гвоздями прибитый. Как вы? Как проснуться?" - спросил он у подписчиков.

Фото: Влад Топалов (instagram.com/vladtopalovofficial)

Поклонники прониклись проблемой Влада и начали делиться с ним своими фирменными способами вернуть бодрость духа и энергичность.

"Это все весенний авитаминоз", "Ничего, скоро весна, праздники, настроение с каждым днем улучшается!", "Кофе или чай, поцелуй и объятия любимой семьи", "Лечь спать раньше! После полуночи сон организм, увы, не восстанавливает... Все остальные способы не работают", "Забить на все дела и лечь спать", "Здоровый сон и контрастный душ по утрам, а еще, конечно, витамины", - стали наперебой оставлять рекомендации комментаторы.

Некоторые пользователи предположили, что упадок сил у Влада спровоцирован последствиями болезни, которая никак не хочет отступать. Об этом музыкант писал в одном из предыдущих постов микроблога.

"Бросил курить. Две недели, как не курю. И что вы думаете? Ужас! Только хуже! Голоса нет вообще. Петь не могу. Спектакль завалил, так как не смог спеть. Завтра на гастроли лететь. В студии работать не могу. Голос на несколько тонов ниже. Кашель 24/7. Еще к тому же я злой, нервный и жру все подряд. Уже набрал 6кг", - пожаловался певец.

Напомним, что жена Влада Топалова Регина Тодоренко заинтриговала сеть фото в свободном летнем платье, вызвав слухи о беременности.

Ранее Регина Тодоренко также пожаловалась на усталость и упадок сил, после чего отправилась в ОАЭ с сыном.