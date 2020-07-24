Обіцяю стати найкращою дружиною: Анна Сєдокова поділилася подробицями заручин

Яніс Тімма і Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Співачка втретє зібралася під вінець

Днями екс-учасниця групи "ВІА Гра" Анна Сєдокова поділилася з шанувальниками новиною про заручини зі своїм коханим - латвійським баскетболістом московських "Хімок" 28-річним Янісом Тіммою. Зазначимо, що для 37-річної співачки цей шлюб буде вже третім, а для її обранця - другим. Свою першу дружину і сина він залишив заради романа з артисткою близько року тому.

На своїй сторінці в Instagram Сєдокова опублікувала романтичне фото з яхти, де і сталася пропозиція руки і серця. На знімку парочка сидить в обнімку, а поруч лежить величезний букет троянд. Знакова морська прогулянка відбулася в Майамі - зараз закохані знаходиться в США, куди прилетіли, щоб виконавиця могла відсвяткувати день народження молодшої дочки Моніки. Дівчинка живе в Америці з батьком.

У підпису Анна пообіцяла стати найкращою дружиною для свого коханого і зізналася йому в любові.

Анна Сєдокова погодилася вийти заміж за молодого коханого (фото: instagram.com/annasedokova)

"Мені здається, «до тебе» не було. Ти з'явився і змінив моє життя, показавши мені, що означає справжня любов. Тепер, я знаю точно, що означає «любити більше за життя». Любити незважаючи ні на що. Ми пройшли через багато що, наш досвід і наші помилки, кожен день дають нам можливість цінувати навіть секунду один з одним, кожну дрібницю, кожен дотик, але сьогодні є ТИ і Я і є наше дивовижне сьогодення і майбутнє.



Я обіцяю тобі стати найкращою дружиною для тебе, тільки для тебе, кращим другом і партнером, кращою мамою нашим дітям. Я дякую Богові за кожну секунду з тобою і сумую кожну секунду без тебе. Ти моя вічність. Я сказала тобі «ТАК». Так, я вийду за тебе, найкращий чоловік у всьому Всесвіті". - зворушливо написала співачка.

Пізніше вона поділилася деякими подробицями того, як все відбулося, а також показала ніжне відео з Янісом з яхти, на якому можна добре розглянути і обручку.

"Спасибі за привітання. Нам неймовірно приємно! Я знаю, що ви хочете подробиць. Ми вирішили поїхати на човен, але рівно за 10 хвилин до того, як відплисти, він поламався. Ми, всієї нашої великої компанією, розвернулися назад і @janis.timma був дуже роздратований. Я думаю, як же так можна засмучуватися через човен) Але зателефонував чоловік і знайшов інший. Ми зайшли на борт і почав лити страшний дощ. Ми залишилися і сиділи під дощем. Обіймалися і були щасливі, а потім вийшло сонечко і Яніс з'явився з букетом червоних троянд... Цю історію я розповім потім, якщо мій чоловік вирішить. Але одного разу він написав -Difficult road often lead to beautiful destinations", - розповіла щаслива Сєдокова.

Яніс Тімма і Анна Сєдокова зворушили відео з заручин на яхті (відео: instagram.com/annasedokova)

Крім того, дівчина натякнула, що не проти народити коханому дитину.

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"У нас всі щасливі, всі живуть мирно і у своїй великій любові. І колишні і батьки і улюблені діти. І особливо ми, справжні. Не переживайте, деякі ще не раз зможуть викрикнути «знову вагітна», я обов'язково принесу вам всім це задоволення ))) І так. Обручка. Найкрасивіша на світі! Хоча, я б вийшла за нього, навіть якщо б він зробив пропозицію пробкою від шампанського! Від Cristal", - зізналася артистка.

Яніс Тімма і Анна Седокова закрутили роман близько року тому (фото: instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що Сєдокова вже виховує трьох дітей від трьох різних чоловіків. Вона народила дочку Аліну в 2004 році від капітана київського "Динамо" Валентина Белькевича. У 2011 році народилася Моніка від бізнесмена Максима Чернявського. А в 2017 народився син Гектор від підприємця Артема Комарова. з яким вони не були одружені і незабаром розлучилися.

Раніше Анна Сєдокова зізналася, що робила ліпосакцію - співачка зважилася на це через критику своєї фігури.