"Обидві красуні": Маша Єфросиніна повеселила мережу смішним фото з іменинницею Катею Осадчою

12 вересня ведуча "Світського життя" святкує день народження
Популярна телеведуча і улюблениця багатьох українців Катя Осадча 12 вересня відзначає день народження - дружині Юрія Горбунова і мамі двох дітей виповнилось 36 років. Звичайно ж, багато знаменитих друзів активно вітають теледіву. Серед них і колега Каті Маша Єфросиніна, яка, до речі, нещодавно розкрила головний плюс популярності.
Маша вирішила привітати подругу досить оригінальним чином - вона поділилася спільним фото з Осадчою, на якому нібито "погано вийшла". На забавному знімку обидві ведучі зображені з розмазаним по обличчю макіяжем і розкуйовдженим волоссям, при цьому вони "сумно" дивляться на камеру.
"Катюня, люблю тебе за легкість, за дотепність, за вміння веселитися як в останній раз; за почуття гумору, за сміливість! За те, що вмієш так витончено відокремлювати особисте від професійного!! З Днем Народження, моя прекрасна @kosadcha П. С. Як твоя справжня подруга, публікую фото, де виглядаю не дуже!" - з гумором привітала Осадчу Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна та Катя Осадча (instagram.com/mashaefrosinina)
Катя не залишилася осторонь і поспішила прокоментувати, що на це фото вони "обидві красуні", а також залишила багато усміхнених смайликів.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Фолловери Маші подякували їй за таке позитивне фото і поспішили приєднатися до привітань.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)
Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак медики помилилися - і зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей, дочки і сина.