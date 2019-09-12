"Обидві красуні": Маша Єфросиніна повеселила мережу смішним фото з іменинницею Катею Осадчою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

12 вересня ведуча "Світського життя" святкує день народження

Популярна телеведуча і улюблениця багатьох українців Катя Осадча 12 вересня відзначає день народження - дружині Юрія Горбунова і мамі двох дітей виповнилось 36 років. Звичайно ж, багато знаменитих друзів активно вітають теледіву. Серед них і колега Каті Маша Єфросиніна, яка, до речі, нещодавно розкрила головний плюс популярності.

Маша вирішила привітати подругу досить оригінальним чином - вона поділилася спільним фото з Осадчою, на якому нібито "погано вийшла". На забавному знімку обидві ведучі зображені з розмазаним по обличчю макіяжем і розкуйовдженим волоссям, при цьому вони "сумно" дивляться на камеру.

"Катюня, люблю тебе за легкість, за дотепність, за вміння веселитися як в останній раз; за почуття гумору, за сміливість! За те, що вмієш так витончено відокремлювати особисте від професійного!! З Днем Народження, моя прекрасна @kosadcha П. С. Як твоя справжня подруга, публікую фото, де виглядаю не дуже!" - з гумором привітала Осадчу Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна та Катя Осадча (instagram.com/mashaefrosinina)

Катя не залишилася осторонь і поспішила прокоментувати, що на це фото вони "обидві красуні", а також залишила багато усміхнених смайликів.

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Фолловери Маші подякували їй за таке позитивне фото і поспішили приєднатися до привітань.

Дві бомбіти. В будь-якому образі))))

Маша, у Вас чудове почуття гумору!

Дуже класне і позитивне фото, обожнюю вас

Ось! Яскравий приклад справжньої подруги, а не вотэтовотвсе

Ви найкраща !!!

Цікаво, що красотули не поділили?

Смішні))

Боже мій, ну тааак душевно, так мило, привітання до сліз зворушливе. добре що є такі друзі

Дуже яскраві :)))

Дві гарнюні)))))))

Красиво нафарбувалися ,дівчата

Ну ви даєте!

Оскар за перевтілення

Скріншот коментарів (instagram.com/mashaefrosinina)

Як повідомлялося раніше, нещодавно Маша Єфросиніна вразила шанувальників відвертою розповіддю про те, що в юності лікарі поставили їй діагноз безпліддя. Однак медики помилилися - і зараз ведуча горда і щаслива мама двох дітей, дочки і сина.