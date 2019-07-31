"Про це були фільми-фентезі": Оля Полякова вражена майбутнім, що настало

Полякова записала на відео нового "улюбленця" Аліси
Оля Полякова продовжує активно показувати шанувальникам всі-всі деталі своєї відпустки. Нагадаємо, що буквально кілька днів тому, 29 липня, Полякова похвалилася фанатам – у неї стартував довгоочікуваний відпустку. При цьому повідомила про це співачка, як завжди, "пікантно". Так, Полякова опублікувала цілу серію фотографій, на яких позує в ефектному чорному купальнику. Купальник оригінального крою відкриває підтягнутий животик Олі Полякової, а також в цілому демонструє її ідеальний форми. Виконавиця зробила кілька кадрів у дерева, а також з великою парасолькою від сонця. Образ завершували тільки сонцезахисні окуляри.
Потім пішла низка фото і відео в розділі сторіз. Поки що співачка проводить час з сім'єю у своєму заміському будинку з прекрасною зеленою територією. До речі, тут також є вихід до озера. Полякова проводить відпустку активно і з користю. Приміром, нещодавно співачка записала на відео, як вона насолоджується моментами в лазні зі своїм чоловіком Вадимом. Полякова лежить топлес на лежаку, в цей час Вадим Поляков парить свою дружину березовими віниками. Після Полякова купувалася в прохолодному озері. А її донька Маша знімала це на відео.
Тепер же Полякова записала для шанувальників "фантастичне" відео. У головних ролях – молодша донька Аліса і її незвичайний "вихованець" - гіроскутер, який являє собою "гібрид" гироборда і великого гіроскутера. При цьому технологічна новинка оснащена голосовим управлінням.
"У моєму дитинстві про це були фільми-фентезі, а сьогодні це реальність. Яка реальність буде в їх майбутньому? Пофантазуємо?)" – підписала відео Полякова.
Відео: instagram.com/polyakovamusic
Шанувальники Полякової також залишили кілька відгуків:
Скріншот комментриев: instagram.com/polyakovamusic
Нагадаємо також, раніше Полякова показала посилене тренування з доньками. Навіть під час відпустки співачка продовжує стежити за стрункістю своєї фігури!