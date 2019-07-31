"Про це були фільми-фентезі": Оля Полякова вражена майбутнім, що настало

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Полякова записала на відео нового "улюбленця" Аліси

Оля Полякова продовжує активно показувати шанувальникам всі-всі деталі своєї відпустки. Нагадаємо, що буквально кілька днів тому, 29 липня, Полякова похвалилася фанатам – у неї стартував довгоочікуваний відпустку. При цьому повідомила про це співачка, як завжди, "пікантно". Так, Полякова опублікувала цілу серію фотографій, на яких позує в ефектному чорному купальнику. Купальник оригінального крою відкриває підтягнутий животик Олі Полякової, а також в цілому демонструє її ідеальний форми. Виконавиця зробила кілька кадрів у дерева, а також з великою парасолькою від сонця. Образ завершували тільки сонцезахисні окуляри.

Потім пішла низка фото і відео в розділі сторіз. Поки що співачка проводить час з сім'єю у своєму заміському будинку з прекрасною зеленою територією. До речі, тут також є вихід до озера. Полякова проводить відпустку активно і з користю. Приміром, нещодавно співачка записала на відео, як вона насолоджується моментами в лазні зі своїм чоловіком Вадимом. Полякова лежить топлес на лежаку, в цей час Вадим Поляков парить свою дружину березовими віниками. Після Полякова купувалася в прохолодному озері. А її донька Маша знімала це на відео.

Тепер же Полякова записала для шанувальників "фантастичне" відео. У головних ролях – молодша донька Аліса і її незвичайний "вихованець" - гіроскутер, який являє собою "гібрид" гироборда і великого гіроскутера. При цьому технологічна новинка оснащена голосовим управлінням.

"У моєму дитинстві про це були фільми-фентезі, а сьогодні це реальність. Яка реальність буде в їх майбутньому? Пофантазуємо?)" – підписала відео Полякова.

Відео: instagram.com/polyakovamusic

Шанувальники Полякової також залишили кілька відгуків:

"Блін.... сподіваюся, в майбутньому все-таки якийсь геній придумає ВУГЛЕВОДИ, від яких не росте жопа"

"Більшості дітей це і зараз фентезі. Моїй сусідці, у якої 4 дітей без чоловіка залишилася, фентезі навіть звичайний дитячий велосипед!"

"Ще трохи і машини будуть літати))) і ми всі)) Як у фільмі 5 елемент"

"Намалюєш в повітрі і з'їси яблуко, от що буде"

"Полякова буде у Верховній раді України))"

"Клас! У мого сина теж є таке диво з майбутнього, і він так само їздити як ваша дочка"

Скріншот комментриев: instagram.com/polyakovamusic

Нагадаємо також, раніше Полякова показала посилене тренування з доньками. Навіть під час відпустки співачка продовжує стежити за стрункістю своєї фігури!