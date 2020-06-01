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Треба бути сильними: Злата Огневич розповіла, як на неї вплинув карантин

Lite » Новини шоу-бізнесу 01.06.2020 - 14:38
Треба бути сильними: Злата Огневич розповіла, як на неї вплинув карантин
Злата Огневич на карантині не сиділа, склавши руки (фото: facebook.com/ZlataOgnevichOfficial)

Злата Огневич висловилася про карантин та розповіла про плани на майбутнє

Карантин через коронавірус вплинув на зірок шоу-бізнесу. Багато хто втратив величезні гроші, залишившись без концертів і корпоративів. Але деякі артисти вирішили не сидіти, склавши руки, і використовували цей час для втілення творчих ідей. Однією з таких співачок стала Злата Огневич.

"Карантин був чудовою можливістю зайнятися творчістю. Ми випустили трилогію "Історії мого Кохання", до пісні "Ти обіцяв" я написала музику на вірші Андрія Хливнюка. Також був знятий кліп з талановитим режисером Валерієм Погонським на мій авторський трек "БЕГИ". Знаєте, Київ прекрасний на світанку, його дихання і недобудовані мости - дуже атмосферно. І заключна пісня трилогії "Гола правда". Її для мене написала Ейра, дуже талановита співачка і композитор спільно з творчим тандемом Вадима Лисиці і Михайла Кошового. Ми працювали з хлопцями над піснею "Солодка кара", - розповіла Злата в коментарі РБК-Україна.

Злата Огневич недавно випустила трек "Гола правда"

Паралельно артистка працювала в студії над новим альбомом, який з'явиться восени.

"Музика завжди відображає пульс часу. Зараз ситуація у світі залишає бажати кращого, нам потрібно бути сильними! А мені навіть складно уявити, що кіно, концерти, мистецтво й артисти можуть зникнути, тому я завжди за творчість!" – резюмувала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Злата Огневич поділилася враженнями від нової зачіски.

Раніше зоряний учасник студії "Квартал 95" розсекретив свій гонорар і розповів, скільки втратив грошей через карантин.

Також ми писали про те, скільки грошей через карантин втратили українські співаки й шоу-бізнес в цілому.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України Злата Огнєвіч
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