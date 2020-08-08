Треба викорінювати: переможниця Холостяк-10 розповіла, як подолала свою фобію

Даша Ульянова (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Дівчина подивилася в обличчя страху

Переможниця 10 сезону шоу "Холостяк" Даша Ульянова ділиться з полоннікамі не тільки ефектними фото, але і корисним контентом, а також рассзговарівает на особисті теми. Так, нещодавно вона зізналася, що у неї є серйозні фобії. Найбільша з них - страх висоти (акрофобія).

Даша не тільки перерахувала свої страхи, але і похвалилася досягненнями. Наприклад, їй вдалося побороти Акрофобія. Тепер висота її не лякає, а навпаки асоціюється зі свободою і красою.

Також вона розповіла, що саме допомогло їй подолати нав'язливий стан. Виявилося, що поштовхом для цього став фотосет. Даша погодилася на зйомку на даху, а пізніше наважилася на прогулянку на повітряній кулі.

Горіли очі: переможниця Холостяк-10 похвалилася вражаючими досягненнями

"Я завжди боялася висоти (атракціонів, де підкидає вгору, гір, польотів на літаку, високих дахів і т.д.). Але, як ви все недавно бачили, ми зробили шикарну зйомку на даху, та ще й зі спущеними ногами" в прірву "", - написала дівчина.

Вона зізналася, що не поділяє позицію людей, які живуть зі своїми страхами і не хочуть подивитися їм в обличчя, подолати. Переможниця проекту переконана, що з фобіями потрібно боротися.

"Їх потрібно навідріз викорінювати. І тільки тоді вам стане набагато легше, а в душі оселиться почуття, що вам все по плечу", - резюмувала дівчина.

До речі, раніше переможниця Холостяк-10 Даша Ульянова поділилася фото, зробленими ще до пластики губ.